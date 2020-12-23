Столичный общественный транспорт на некоторых маршрутах не будет ходить 1 января

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу городского транспорта внесены некоторые изменения, связанные с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так с 6.00 до 14.00 отменяется работа автобусных маршрутов №10, 51, 71 и троллейбусных - №12, 43, 46, 60.

С 6.00 до 10.00 не будут курсировать автобусы по маршрутам №46, 60, троллейбусы - №39, 47 и трамвай №4.

Работа автобусного маршрута №119С отменяется с 8.00 до 11.00.

Полностью отменяется в этот день работа автобусных маршрутов №66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 151Э.

Не будут выполняться автобусные рейсы: по маршруту №61 отправлением от остановки "ст.м. Могилевская" в направлении ул. Селицкого в 6.28; отправлением от ДС "Ангарская-4" в направлении ул. Селицкого в 7.10; отправлением от "Селицкого, 11" в направлении ДС "Ангарская-4" в 6.53, 7.51; по маршруту №170Э отправлением от АС "Юго-Западная" в 7.20, 8.40, 10.10, 12.20, 14.20, 16.20; отправлением от Западного кладбища в 8.00, 9.24, 10.54, 13.04, 15.04, 17.05; по маршруту №194С отправлением от ДС "Уручье-2" в 5.25, 6.41, 7.57; отправлением от "ул. Праменистая" в 6.00, 7.17, 8.33.

Кроме того, уменьшается количество подвижного состава с 6.00 до 14.00 на автобусных маршрутах №9Д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 87С, 99, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 159, 921; троллейбусных - №2, 3, 6, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 44, 52, 64; трамвайных - №1, 3, 6.

И с 6.00 до 10.00 будет курсировать меньше автобусов на маршрутах №1, 17, 37, 59, 69, 70, 74С, 85С, 90, 95, 102, 145С, 169; троллейбусов - №7, 9, 14, 16, 33, 37.

Уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах №130, 140; организуется работа автобусного маршрута №134С.-0-