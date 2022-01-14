Столичный транспорт сражается со стихией: было несколько повреждений контактной сети

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ураганного ветра и сильного дождя в Минске сегодня несколько раз на разных участках повреждалась контактная сеть, из-за чего приостанавливалось движение троллейбусов и трамваев некоторых маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".

Так, с 11.48 на ул. Я.Коласа у остановки "Волгоградская" из-за отсутствия напряжения на контактной сети остановились трамваи №№1, 5 и 6. Их временно перенаправляли до разворотного кольца и диспетчерской станции и организовывали временный автобусный маршрут.

Затем днем почти одновременно на пр. Партизанском в районе остановки "Васнецова" в направлении ДС "Ангарская" на 15 минут остановились троллейбусы №№3, 16 и 34, а на ул. Куйбышева - В. Хоружей - троллейбусы на маршруте №22.

Сейчас движение везде возобновлено, но прогноз синоптиков предупреждает, что усиление ветра сегодня в Минске возможно до пяти часов вечера. Поэтому возможны новые отключения.-0-