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Регионы
30 апреля 2020, 11:50

Столинская детская школа искусств отметила новоселье

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине сегодня открыли новое здание детской школы искусств, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее школа находилась в историческом здании в парке Маньковичи. Сейчас она сменила прописку, переехав на ул.Терешковой. Около полугода специалисты местной ДСПМК-32 занимались реконструкцией двухэтажного здания. В частности, были капитально отремонтированы помещения под классы для индивидуальных занятий, актовый и хореографический залы, обновлены и утеплены фасады, благоустроена прилегающая территория. На выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования направлено Br887,5 тыс. Основная часть средств выделена из областного и районного бюджетов, также спонсорскую помощь на Br200 тыс. оказал Нацбанк.

Председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий поздравил учащихся и педагогов с новосельем. Он отметил, что в районе многое делается для комфортной жизни людей. Ежегодно возводятся 2-3 многоэтажных дома и около 250 индивидуальных. Помимо жилищного строительства уделяется внимание социальной сфере. Один из примеров - сегодняшнее открытие школы искусств. Для детей обустроены современные классы, улучшились условия для обучения и проведения творческих мероприятий.

В Столинской детской школе искусств под руководством 25 педагогов занимаются 374 ребенка. Они обучаются инструментальному мастерству по классам фортепиано, баяна, аккордеона, цимбал, гитары. Посещают уроки изобразительного искусства, хореографии и хорового пения. Гордостью школы является инструментальный ансамбль "Бриз" - многократный лауреат республиканских и международных конкурсов и фестивалей. В 2012 году он получил звание "Народный", а в 2018-м - "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь".-0-

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