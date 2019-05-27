Столицей "Дажынак" в Могилевской области станет Глуск

27 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Глуск примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі" в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

Организаторы приступили к подготовке мероприятий по реставрации объектов, благоустройству райцентра и разработке программы самого праздника. "К примеру, запланирован ремонт райбольницы, реконструкция кинотеатра "Орион", который превратится в мультикультурный центр, обновится и местный стадион, - рассказал Андрей Кунцевич. - Преобразятся десятки социальных объектов, что позволит сделать жизнь в райцентре намного комфортнее, повысить привлекательность и туристический потенциал городского поселка".

Традиция проводить областные "Дажынкі" в разных районах области зародилась в 2014 году: тогда лучших хлеборобов региона чествовали в агрогородке Мышковичи Кировского района. На следующий год площадкой для проведения фестиваля-ярмарки был выбран городской поселок Круглое. Столицами проведения форума также становились Мстиславль и Кличев.-0-