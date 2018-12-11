Стоматология, офтальмология и диагностика - популярные направления медицинского туризма в Гродно

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стоматология, офтальмология, диагностика и пластическая хирургия - наиболее востребованные услуги медицинского туризма в Гродно. Об этом сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова на встрече туроператоров и руководителей клиник города, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители турфирм, задействованных в приеме гостей из-за рубежа, посетили сегодня пять гродненских учреждений здравоохранения, развивающих медицинский туризм.

"Необходимость такой встречи назрела. Медицинский туризм становится все популярней, мы видим это по росту количества так называемых медицинских туристов. Тема актуальна и перспективна, тем более что возможности наших учреждений позволяют оказывать подобные услуги на высоком уровне: практически все они имеют сертификат менеджмента качества, соответствуют международным стандартам оказания медицинской помощи", - отметила Елена Кроткова.

За медицинской помощью с начала года обратились свыше 300 воспользовавшихся безвизовым режимом иностранцев, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка за оказанные медуслуги возросла почти в два раза с $18 тыс. до $30 тыс. Чаще всего приезжали жители соседних стран - Литвы, Польши и Латвии.

На встрече с туроператорами разговор шел прежде всего о том, как привлечь еще большее количество иностранных туристов, какие для этого необходимо снять препоны и вопросы. В положительную сторону, например, меняется уровень сервиса. Все больше специалистов в больницах владеют иностранными языками. Актуальным остаются вопросы продвижения и рекламы услуг. Порой иностранцы узнают о тех или иных услугах благодаря сарафанному радио.

"По сведением туристических операторов, все больше иностранцев интересуются возможностями белорусской медицины. Цены на подобные услуги, согласно мониторингу, у нас на 30-40% ниже, чем в приграничных центрах за рубежом. Выбор в пользу белорусских клиник делается и благодаря качеству оказания услуг и более короткому времени ожидания", - обратила внимание заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. Работу по продвижению медицинского туризма необходимо упорядочить, важно наладить и более тесное взаимодействием между клиниками и туристическими операторами.

Во время круглого стола стороны обменялись мнениями и предложениями по совместной работе. Ранее туроператоры с аналогичным визитом побывали в санаториях, входящих в гродненскую безвизовую зону.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. С начала года Гродно и окрестности посетили свыше 85 тыс. иностранцев из более чем 70 стран.-0-