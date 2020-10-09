Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке

9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новый пятилетний период. Таким мнением с журналистами поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время региональной дискуссии по вопросам создания условий для дальнейшего развития экономики и создания благоприятной деловой среды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы находимся на пороге нового пятилетнего цикла развития экономики Беларуси. И диалоговая площадка поможет определить путь развития на будущее. В этот период необходимо подвести итоги и определить новые направления, драйверы и точки роста всей экономической отрасли. Важно проанализировать, какие дополнительные стимулы нужны бизнесу, - отметил Руслан Страхар. - Цель сегодняшней дискуссии - определить направления, которые больше всего волнуют и сдерживают развитие бизнеса. Мы пригласили сюда руководителей крупных предприятий области, представителей малого и среднего бизнеса, науки, общественности. В такой совместной работе определим направление дальнейшего совершенствования, в том числе законодательной базы, направленной на развитие бизнеса".

По словам заместителя председателя облисполкома, есть ряд вопросов, требующих корректировки законодательной базы. "Это касается технического нормирования при возведении и реконструкции объектов, сроков выдачи документов под административные процедуры. В последние годы принято много нормативных документов, которые ускоряют эти процессы, но этой теме необходимо уделить дополнительное внимание. И одна из самых важных тем, на которой нужно заострить внимание, - раскрепощение деловой инициативы и бизнеса и права руководителей на коммерческий риск", - подчеркнул Руслан Страхар.

Вопросы и предложения, с которыми выступали присутствующие, затрагивали широкий спектр тем: от того, как замотивировать молодых людей заниматься предпринимательской и научной деятельностью, до модернизаций крупных промышленных предприятий области.

Генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник

"Важным моментом развития экономики является своевременная модернизация промышленных предприятий. С устаревшими технологиями нельзя конкурировать на мировых рынках, - сказал генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник. - На нашем предприятии завершился первый этап модернизации, сейчас продолжается вторая очередь. Мы изготавливаем полиэфирное волокно по двум технологиям. И разница между производством на новых и старых линиях колоссальная. "Могилевхимволокно" - предприятие государственное. И именно государство, как собственник, должно создавать условия для модернизации в качестве определенных льгот на время ее проведения".

Владимир Корчевский, ОАО "Кричевцементношифер"

Во время работы диалоговой площадки обсудили, как можно привлечь молодежь в науку и бизнес. Спикеры выступали с предложениями ввести в вузах грантовую поддержку предпринимательских и научных инициатив студентов. "Мы создаем сейчас все условия для того, чтобы молодые люди развивали свои идеи в бизнес. И нужно помочь им развить необходимые для такой работы качества. Наша молодежь умная и продвинутая. Она не верит лозунгам, ей необходим видимый и ощутимый результат", - констатировал во время своего выступления директор технопарка "Горки" Андрей Тимаев.

Директор завода Технолит Александр Бодяко

Директор УЧНПП "Технолит" Александр Бодяко отметил, что для устойчивого развития страны необходимо создавать сильные практические школы в вузах и на промышленных предприятиях. "На нашем предприятии молодой коллектив. Мы начинаем работать со студентами Белорусско-Российского университета где-то со второго курса. За время своей трудовой деятельности они проходят все стадии: от слесаря до начальника. И этот путь очень важный, потому что они не только в теории знают весь процесс, но и применяют свои знания на практике", - подчеркнул он.

На встрече присутствовали и научные деятели. Среди них - доктор экономических наук, профессор Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Наталья Маковская. В своей научной деятельности она занимается исследованиями и продвижением новых экономических идей в Беларуси. "Сегодня нам нужны изменения. Экономика нашей страны, региональное развитие Могилевской области приобрели совсем новый статус - IT-экономики, информационных коммуникаций. Из-за ситуации с коронавирусом обстановка в мире, в нашей стране изменилась, мы все перешли на общение в режиме онлайн. Эта же ситуация заставила нас совсем по-другому планировать свое экономическое взаимодействие, поведение на рынке. Государству тоже необходимо продвигаться в направлении информатизации и формирования более прогрессивных IT-рынков. Тем более что потенциал у нашей страны в этой сфере очень высокий", - отметила Наталья Маковская.

Председатель Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Николай Цикунов

Все предложения, которые были озвучены во время работы диалоговой площадки, будут проанализированы, а самые важные отправятся в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.-0-

Фото Мариам Табагари, Могилевские ведомости - БЕЛТА