Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке

9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новый пятилетний период. Таким мнением с журналистами поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время региональной дискуссии по вопросам создания условий для дальнейшего развития экономики и создания благоприятной деловой среды, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас мы находимся на пороге нового пятилетнего цикла развития экономики Беларуси. И диалоговая площадка поможет определить путь развития на будущее. В этот период необходимо подвести итоги и определить новые направления, драйверы и точки роста всей экономической отрасли. Важно проанализировать, какие дополнительные стимулы нужны бизнесу, - отметил Руслан Страхар. - Цель сегодняшней дискуссии - определить направления, которые больше всего волнуют и сдерживают развитие бизнеса. Мы пригласили сюда руководителей крупных предприятий области, представителей малого и среднего бизнеса, науки, общественности. В такой совместной работе определим направление дальнейшего совершенствования, в том числе законодательной базы, направленной на развитие бизнеса".
По словам заместителя председателя облисполкома, есть ряд вопросов, требующих корректировки законодательной базы. "Это касается технического нормирования при возведении и реконструкции объектов, сроков выдачи документов под административные процедуры. В последние годы принято много нормативных документов, которые ускоряют эти процессы, но этой теме необходимо уделить дополнительное внимание. И одна из самых важных тем, на которой нужно заострить внимание, - раскрепощение деловой инициативы и бизнеса и права руководителей на коммерческий риск", - подчеркнул Руслан Страхар.
Вопросы и предложения, с которыми выступали присутствующие, затрагивали широкий спектр тем: от того, как замотивировать молодых людей заниматься предпринимательской и научной деятельностью, до модернизаций крупных промышленных предприятий области.
"Важным моментом развития экономики является своевременная модернизация промышленных предприятий. С устаревшими технологиями нельзя конкурировать на мировых рынках, - сказал генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник. - На нашем предприятии завершился первый этап модернизации, сейчас продолжается вторая очередь. Мы изготавливаем полиэфирное волокно по двум технологиям. И разница между производством на новых и старых линиях колоссальная. "Могилевхимволокно" - предприятие государственное. И именно государство, как собственник, должно создавать условия для модернизации в качестве определенных льгот на время ее проведения".
Во время работы диалоговой площадки обсудили, как можно привлечь молодежь в науку и бизнес. Спикеры выступали с предложениями ввести в вузах грантовую поддержку предпринимательских и научных инициатив студентов. "Мы создаем сейчас все условия для того, чтобы молодые люди развивали свои идеи в бизнес. И нужно помочь им развить необходимые для такой работы качества. Наша молодежь умная и продвинутая. Она не верит лозунгам, ей необходим видимый и ощутимый результат", - констатировал во время своего выступления директор технопарка "Горки" Андрей Тимаев.
Директор УЧНПП "Технолит" Александр Бодяко отметил, что для устойчивого развития страны необходимо создавать сильные практические школы в вузах и на промышленных предприятиях. "На нашем предприятии молодой коллектив. Мы начинаем работать со студентами Белорусско-Российского университета где-то со второго курса. За время своей трудовой деятельности они проходят все стадии: от слесаря до начальника. И этот путь очень важный, потому что они не только в теории знают весь процесс, но и применяют свои знания на практике", - подчеркнул он.
На встрече присутствовали и научные деятели. Среди них - доктор экономических наук, профессор Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Наталья Маковская. В своей научной деятельности она занимается исследованиями и продвижением новых экономических идей в Беларуси. "Сегодня нам нужны изменения. Экономика нашей страны, региональное развитие Могилевской области приобрели совсем новый статус - IT-экономики, информационных коммуникаций. Из-за ситуации с коронавирусом обстановка в мире, в нашей стране изменилась, мы все перешли на общение в режиме онлайн. Эта же ситуация заставила нас совсем по-другому планировать свое экономическое взаимодействие, поведение на рынке. Государству тоже необходимо продвигаться в направлении информатизации и формирования более прогрессивных IT-рынков. Тем более что потенциал у нашей страны в этой сфере очень высокий", - отметила Наталья Маковская.
Все предложения, которые были озвучены во время работы диалоговой площадки, будут проанализированы, а самые важные отправятся в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.-0-
Фото Мариам Табагари, Могилевские ведомости - БЕЛТА