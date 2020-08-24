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24 августа 2020, 17:50

Страхар: остановка промышленных производств недопустима

Руслан Страхар. Фото из архива
Руслан Страхар. Фото из архива

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Остановка промышленных производств недопустима в нынешних условиях. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Мировая экономика только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, открываются границы, восстанавливается спрос на нашу продукцию. Карантинные мероприятия, которые были введены в странах-партнерах, в большей или меньшей степени сказались на разных предприятиях. "Сейчас мы уже практически восстановили объемы производства и экспорта. Люди понимают это, и работа на промышленных предприятиях всего региона идет в штатном режиме. Это касается как государственных предприятий республиканской и коммунальной подчиненности, так и частных, - рассказал Руслан Страхар. - Мы постарались донести до трудовых коллективов, что любое промышленное предприятие нацелено на получение максимальной прибыли. И любая, даже небольшая по времени остановка, существенно скажется на работе всего предприятия".

"В этом году белорусская экономика встретила много вызовов. Однако несмотря на сложности, связанные с коронавирусом, нам удалось сохранить трудовые коллективы и не допустить увольнений. Со своей стороны мы старались оказывать всевозможную помощь как государственным, так и частным предприятиям. Мы видим результаты этой работы. В апреле объем экспорта по коммунальным и частным предприятиям составил $78 млн, в мае - уже $89 млн, в июне - почти $110 млн. И этот показатель продолжает расти", - отметил Руслан Страхар.

Он добавил, что средняя заработная плата за полугодие по Могилевской области составила Br967. В июне этот показатель перешагнул тысячную отметку. Среди лидеров по заработной плате в июне - Могилев, Белыничский, Костюковичский, Могилевский, Осиповичский и Шкловский районы.-0-

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