Страхар: рост инвестиций и ВРП обеспечит стабильное развитие региона

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Рост инвестиций и валового регионального продукта обеспечит стабильное развитие Могилевского региона в 2022 году. Таким мнением поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время 35-й сессии Могилевского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании Могилевского областного исполнительного комитета были утверждены прогнозные параметры для городов и районов области, а также для отраслей экономики на 2022 год. На сессии областного Совета депутаты утвердили программу развития Могилевского региона на предстоящий год, - отметил он. - Основные ориентиры остались прежними: привлечение инвестиций, поступление доходов в бюджет и самое важное - рост валового регионального продукта. Все это нацелено на улучшение благосостояния наших граждан, повышение заработной платы. Эти основные показатели были определены на VI Всебелорусском народном собрании и легли в основу программы Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Показатели Могилевской области на 2022 год полностью согласуются с пятилетней программой развития".

Во время своего выступления Руслан Страхар подвел итоги предыдущей пятилетки. "Темп роста валового регионального продукта составил 101,4%, индекс промышленного производства - 114,9%, индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях - 109,2%. За пять лет на промышленных предприятиях области были реализованы крупные инвестиционные проекты. Среди них первая очередь комплекса по производству полиэфирной продукции ОАО "Могилевхимволокно", инновационный проект по выпуску ткани с новыми потребительскими свойствами ОАО "Моготекс" и другие. За этот период провели модернизацию производства на основных предприятиях области: ОАО "Белшина", "Могилевлифтмаш", "Ольса", "Бумажная фабрика "Спартак" и других, - отметил он. - В сельскохозяйственной отрасли уровень производства зерна, овощей, молока, яиц, выращивания скота и птицы позволил наполнить внутренний рынок качественными продуктами питания, а также обеспечить их поставку на экспорт".

За пять лет в экономику региона поступило $409 млн прямых иностранных инвестиций.

На 2022 год, как и на текущую пятилетку, перед регионом стоят серьезные задачи. Среди целевых показателей социально-экономического развития, установленных для Могилевского облисполкома на 2022 год: валовой региональный продукт с темпом роста 103%, инвестиции в основной капитал - 103,3%, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата - 109,7%, совокупное поступление доходов в консолидированный бюджет области - 107,6%.

"Основные ориентиры в развитии нашей страны: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Программа социально-экономического развития Могилевской области на 2021-2025 годы полностью соответствует этим приоритетам. Необходимо обеспечивать стабильность в обществе, рост заработной платы за счет модернизации экономики, создание комфортных условий для жизни и самореализации людей", - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома.

В работе сессии приняли участие председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, заместитель министра экономики Анжелика Никитина, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, областного и районных Советов депутатов, председатели городских и районных исполнительных комитетов.-0-