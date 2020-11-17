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17 ноября 2020, 18:51

Страхар: сельское хозяйство - один из основных драйверов экономики Могилевской области

Руслан Страхар. Фото из архива
Руслан Страхар. Фото из архива

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство является в 2020 году одним из основных драйверов экономики Могилевской области. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар во время расширенного заседания по итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство в текущем году объективно является основным драйвером экономики как Беларуси в целом, так и Могилевской области. Темп роста валового объема производства по области в хозяйствах всех категорий составил 105,7%, в том числе в сельскохозяйственных организациях 110%. Это явилось результатом целого комплекса мероприятий как в растениеводстве, так и в животноводстве", - подчеркнул Руслан Страхар.

С начала года в сельскохозяйственных организациях области получено 138 тыс. голов приплода телят, что на 4,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года. "До конца года именно животноводство будет обеспечивать хозяйство выручкой, необходимой для выплаты заработной платы и иных платежей хозяйственной деятельности. В связи с этим вопросы обеспечения технологической дисциплины в животноводстве должны быть взяты под жесткий контроль", - обратился к присутствующим Руслан Страхар.

"В крайне непростых экономических условиях нам удалось решить важнейшую задачу - сохранить бесперебойную работу предприятий, не допустить массового высвобождения работников. Неполная занятость на предприятиях по сравнению с маем сократилась в два раза", - отметил он.

Постепенно восстанавливается спрос на рабочую силу в регионе. "Сегодня заявлено почти 8 тыс. вакансий, что на 670 больше по сравнению с маем. В среднем на одного безработного приходится более пяти вакансий. Улучшилась ситуация и по восполнению кадров. Если по итогам полугодия соотношение принятых и уволенных по области составляло 89%, то по итогам девяти месяцев - почти 94%", - подчеркнул Руслан Страхар.

"С июня постепенно восстанавливается ВРП, он превысил уровень 2019 года, темп роста составил 100,3%. Причем Могилевская область - единственная, которая перешагнула рубеж в 100%", - продолжил заместитель председателя облисполкома.

Промышленный комплекс области после падения объемов в апреле-мае из-за закрытия границ, проблем как с поставками сырья и комплектующих, так и с отгрузкой продукции, начал восстанавливать свои показатели еще в июне. "За девять месяцев темп роста достиг 101% - это лучший показатель среди регионов. К слову, за 10 месяцев рост составил 101,6%", - сказал Руслан Страхар.

В качестве примера заместитель председателя облисполкома привел ООО "БелЭмса". "За счет ввода новых автоматических линий по производству масок объемы производства в июле выросли здесь в 4,6 раза, августе - в 4,7, сентябре - в 7 раз, в целом за девять месяцев - почти в 3 раза. Это яркий пример того, как необходимо чувствовать конъюнктуру рынка и своевременно расширять ассортимент продукции", - подчеркнул он.

На потребительском рынке области в настоящее время ситуация стабильная. "Сбалансированность рынка обеспечивается его наполнением достаточным ассортиментом товаров, необходимых для удовлетворения спроса населения, отсутствием повышенного спроса и дефицита, - пояснил заместитель председателя облисполкома. - В сложившейся непростой эпидемиологической обстановке торговые организации сработали оперативно и обеспечили бесперебойное поступление необходимых товаров во всех районах области. Однако сложившаяся ситуация в экономике не позволила достигнуть запланированных показателей по развитию розничного товарооборота и вкладу в ВРП области".

Как отметил Руслан Страхар, одна из приоритетных задач торговли сейчас - насыщение потребительского рынка широким ассортиментом товаров, в первую очередь отечественного производства, организация на высоком уровне предновогодней торговли с широкомасштабным проведением рекламных акций и распродаж, а также бесперебойное обеспечение торгового обслуживания населения, особенно в сельской местности, с учетом эпидемиологической обстановки.

"Что касается экспорта товаров, кроме пандемических проблем здесь оказали влияние снижение мировых цен по целому ряду позиций, ограничение поставок продуктов питания наших крупных производителей в Россию. И все же, несмотря на общее снижение объемов экспорта в страны ЕС, удалось нарастить поставки в 13 стран Евросоюза. На рынки государств дальней дуги и иных стран экспорт увеличился на 23%, в КНР - в 1,5 раза. В непростой ситуации смогли не только сохранить, но и нарастить положительное сальдо внешней торговли товарами, которое по итогам девяти месяцев достигло $367 млн", - подчеркнул Руслан Страхар.

За январь-сентябрь в Могилевской области было введено в эксплуатацию почти 229 тыс. кв.м жилья, что составило 96,5% от задания. "Одним из негативных моментов в этой сфере является невыполнение отдельными городскими и районными исполнительными комитетами поручения облисполкома по заключению с гражданами кредитных договоров в течение месяца после начала строительства многоквартирных жилых домов. Это приводит к неритмичности финансирования и затягиванию сроков строительства", - сказал Руслан Страхар.

По словам заместителя председателя облисполкома, из восьми ключевых показателей, доведенных Могилевской области, по итогам девяти месяцев в полной мере обеспечено выполнение только показателя по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц обратил внимание, что удержание темпов развития области не ниже уровня 2019 года - приоритетная задача для всех отраслей. "Соседние страны существенно снизили объемы производства валового внутреннего продукта. В Беларуси за 10 месяцев он составил 98,9%. То есть отставание от 2019 года лишь 1,1%, - отметил он.-0-

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