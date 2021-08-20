Страхар: взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики

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20 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар."Взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста белорусской экономики. В нашей стране созданы все условия для развития как крупных частных производств, так и небольших организаций, индивидуальных предпринимателей. У нас четко выстроена система взаимодействия между органами государственного управления и предпринимательским сектором. Имеется целый ряд различных площадок, где обсуждаются проблемы и вопросы, волнующие частный бизнес. Например, в Могилевском облисполкоме есть Совет по развитию предпринимательства, в регионе работает Ассоциация промышленников и предпринимателей, которая не реже, чем раз в квартал, на своей площадке обсуждает вопросы как мелкого, так и крупного бизнеса, - отметил Руслан Страхар. - У нас созданы все необходимые условия для развития крупного, среднего и малого бизнеса. И в этом развитии должны быть заинтересованы все участники процесса: от государства до рабочего частного предприятия. Грамотное использование имеющихся ресурсов и преференций, неукоснительное соблюдение законодательной базы, возможность открытого диалога и честная работа на местах - это залог дальнейшего успешного взаимодействия".По словам Руслана Страхара, иногда находятся недобросовестные представители частного бизнеса. "Такие руководители зачастую выплачивают своим сотрудникам заработную плату в конвертах, мотивируя это тем, что, не заплатив необходимые налоги государству, работник получит больше денежных средств. Необходимо понимать, что когда руководитель таким образом рассчитывается со своими подчиненными, он лишает их не только государственной защиты, но и положенных в последующем выплат. Кроме того, это нарушение существующего законодательства. Борьба с такими представителями частного бизнеса и индивидуальными предпринимателями будет продолжаться. Потому что под угрозу ставится не только экономическая стабильность страны, но и интересы и права граждан. Но необходимо отметить, что положительных примеров в нашей стране намного больше", - отметил он.-0-