Страхар: взаимодействие власти и бизнеса способствует развитию предпринимательского потенциала

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Укрепление взаимодействия власти и бизнеса способствует развитию предпринимательского потенциала региона. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время пресс-конференции, посвященной основным тенденциям развития малого и среднего предпринимательства в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия затронула все сферы деятельности и оказала влияние на работу всей экономики, не стал исключением и бизнес, - отметил Руслан Страхар. - Со стороны государства потребовались новые решения, которые приобрели актуальность особенно на первоначальном этапе. Развитию предпринимательского потенциала и созданию комфортного бизнес-климата в Могилевской области способствовали как соответствующие нормативные акты, направленные на поддержку экономики, так и практика укрепления взаимодействия власти и бизнеса на региональном уровне".

В числе законодательных актов, который одним из первых дал местным органам власти возможности и инструменты для оказания поддержки бизнесу, стал указ Президента №143 "О поддержке экономики". В Могилевской области такой поддержкой пытались охватить как можно больше субъектов хозяйствования, и в первую очередь акцент был сделан на индивидуальных предпринимателях. Например, областным Советом депутатов принято решение в течение второго и третьего кварталов 2020 года снизить в 2 раза размер применяемых ставок единого налога. В итоге льготой воспользовались почти 7,6 тыс. ИП, а сумма поддержки составила около Br1,7 млн. Также принимались решения о снижении сумм налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за землю. Для более крупного бизнеса важным стало сокращение сроков возврата НДС.

"Благодаря указу Президента №178 мы получили возможность оказать поддержку организациям, которые вынуждены были отправлять людей на сокращенный режим работы, и самим людям, оказавшимся в таких непростых условиях, - продолжил Руслан Страхар. - Нами была оказана помощь почти 70 организациям и перечислено субсидий на выплату доплат по уровню заработной платы около 2,8 тыс. работникам. За счет фонда соцзащиты обеспечена уплата обязательных страховых взносов в бюджет, чтобы в дальнейшем эти люди смогли получить необходимый уровень пенсионного обеспечения. В этот же период оказывалась государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия. Она выплачена более чем 3 тыс. человек".

По словам заместителя председателя облисполкома, все перечисленные меры позволили бизнесу достойно пройти этот период. Как итог, за 2020 год вклад бизнеса в экономическое развитие области даже увеличился: им сформировано 39% налоговых поступлений в бюджет, 38% выручки от реализации товаров, работ и услуг и 36% всего экспорта товаров. Сегодня в малом и среднем бизнесе трудится 30% от общего количества работающих Могилевской области.

"Сегодня мы видим, что бизнес-сфера получила дальнейшее развитие: только за 9 месяцев текущего года в области зарегистрировано 408 новых коммерческих организаций и более 2,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, - рассказал Руслан Страхар. - Причем общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства не только сохраняется, но и увеличивается. На 1 октября этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рост составил 101,1%".-0-