Страны ЕС заинтересованы в строительстве энергоэффективных домов по проекту брестского завода КПД

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заказчики из стран Евросоюза заинтересованы в строительстве 36-квартирных энергоэффективных домов по проекту завода крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Эдуард Конончук.

Это жилье повышенной комфортности. В четырехэтажном доме предусмотрен лифт, а также система поквартирной рекуперации, которая включает кондиционирование и очистку воздуха. Первый такой дом в Бресте возводят по улице Колесника, планируется, что в августе объект будет сдан в эксплуатацию. Проект вызвал интерес у зарубежных заказчиков. В частности, одна из венгерских компаний хотела бы строить такие дома в Будапеште. Ведутся переговоры о сотрудничестве.

Литовские партнеры в кооперации с брестчанами рассматривают возможность возведения энергоэффективных домов в разных странах Европы. Аналогичным образом стороны взаимодействуют по проекту строительства двухэтажных коттеджей, железобетонные конструкции для которых производит завод КПД.

"Вместе с литовскими партнерами сделали проект коттеджа по европейским нормам. 5 апреля первый комплект железобетонных изделий в пяти вагонах отправился из Бреста в шведский Стокгольм. Видим интерес к этому проекту и в других странах Европы. Наш представитель в Литве прорабатывает вопросы строительства одноэтажных коттеджей. Рассматриваем варианты изготовления железобетонных изделий для комплекта жилого дома с применением на фасаде клинкерного кирпича", - отметил Эдуард Конончук.

КУП "Брестжилстрой" нацелен на диверсификацию экспорта. Предприятие успешно работает на рынке России. В городе Гусев Калининградской области брестчане завершили строительство двух пятиэтажных домов, вскоре приступят к возведению третьего. "В этом году ставку делаем на европейский рынок. Помимо непосредственного возведения объектов, сотрудничаем с партнерами в части привлечения наших работников для выполнения различных видов строительных работ в Литве. Параллельно занимаемся аттестацией монтажных работ в этой стране, чтобы при экспорте железобетонных изделий самим их монтировать", - рассказал директор завода КПД.-0-

Фото КУП "Брестжилстрой"