Стратегии по снижению риска возникновения ЧС представят специалисты из 5 стран в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Online-семинар твининг-проекта "Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" проходит сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В дистанционном режиме специалисты из Беларуси, Финляндии, Хорватии, а также Словении и Кипра рассказывают про свои национальные стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также проводят анализ и сравнение белорусского документа с аналогичными документами, применяемыми в странах Европейского союза. Группу белорусских специалистов возглавляет начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Игорь Гайшун", - рассказали в пресс-службе.

Твининг - инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров или бенефициаров, предполагающий совместное использование экспертного потенциала для достижения практических результатов.

Целью проекта, реализуемого Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с Федеральным министерством внутренних дел Австрии и Министерством внутренних дел Финляндии, является укрепление потенциала МЧС Беларуси в области эффективного устранения существующих и возникающих рисков катастроф в Беларуси, рост эффективности органов и подразделений системы МЧС, укрепление профессиональных взаимоотношений с аварийно-спасательными структурами европейских государств.-0-