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30 сентября 2020, 07:04

Стратегию активного долголетия внедряют в Брестской области

Фото из архива
Фото из архива
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30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области внедряется стратегия активного долголетия, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный внештатный специалист по геронтологии главного управления по здравоохранению облисполкома Алла Горолева.

Практически одну пятую часть жителей региона (около 280 тыс. человек) составляют люди старше 60 лет. Как правило, 98% их проходят ежегодные медицинские осмотры. "Оказание медицинской помощи людям пожилого возраста - одна из главных задач медицины в целом, потому что в последнее время наблюдается глобальный рост популяции пожилых людей, их доля в общей численности населения увеличивается. Поэтому разрабатываются новые методы, мероприятия по профилактике заболеваний граждан пожилого возраста. Очень важно стараться сохранять как можно дольше качество жизни каждого человека", - отметила Алла Горолева.

Стратегия активного долголетия предполагает внедрение новых форм медико-социальной помощи. "Традиционная медицина занимается лечением определенных заболеваний. А здесь речь идет о гериатрических синдромах, старческой астении, то есть возраст ассоциированных состояний. Необходимо именно оказание комплексной медико-социальной помощи", - подчеркнула врач-гериатр.

В медицинских организациях области создано более 800 коек сестринского ухода. За первое полугодие ими воспользовались 2,2 тыс. пациентов пенсионного возраста и инвалидов с хроническими заболеваниями. "Как оказалось, эта помощь очень востребована. Она осуществляется на возмездной основе, но наших пациентов с хроническими заболеваниями очень устраивает та форма ухода, которая им обеспечена в больницах или отделениях сестринского ухода", - сказала главный внештатный специалист по геронтологии.

В каждом лечебно-поликлиническом учреждении области есть медики, ответственные за работу со старшими возрастными группами. Регулярно проводится повышение их квалификации на рабочих местах. Так, за первое полугодие его прошли 329 врачей и 711 специалистов среднего медперсонала. Также около 50 врачей из региона ежегодно обучаются принципам ухода и медицинской помощи пожилым людям на кафедре гериатрии в БелМАПО. В сентябре было организовано обучение специалистов в республиканском центре активного долголетия.

В 52 лечебно-профилактических учреждениях области открыты школы здоровья третьего возраста, которые ежегодно посещают до 7 тыс. человек. Там пациентов обучают здоровому образу жизни, принципам сохранения активного долголетия, профилактике заболеваний.-0-

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Брестская область здравоохранение пенсионеры пожилые люди соцзащита
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