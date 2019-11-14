Стратегию построения интеллектуальной экономики предложили на научной конференции в Витебске

14 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта построения в Беларуси интеллектуальной экономики должна включать шесть важных компонентов. Предложения по наполнению такого документа сформулировала доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой БГЭУ, лауреат премии НАН Беларуси Людмила Нехорошева в Витебске на международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в легкой и текстильной промышленности", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для Беларуси важно определить концептуальное видение развития страны на основе преимущественно интеллектуального фактора. По мнению Людмилы Нехорошевой, нужно, во-первых, создать систему контроля достижения пороговых значений инновационных индикаторов, в частности, наукоемкости ВВП. В последние годы в стране наукоемкость ВВП составляет около 0,5%, что ниже порогового значения, а это свидетельствует о нехватке ресурсов для развития технологического потенциала страны. Во-вторых, необходимо трансформировать систему образования, перейдя к концепции "Университет 4.0". В-третьих, требуется ускорить развитие сектора высоких технологий и экспорта наукоемкой продукции. Кроме того, надо создать институциональную среду для развития венчурной деятельности, а также формировать экосистему, объединяющую творческую и инновационную работу. Еще один компонент интеллектуализации экономики - разработка и реализация стратегии цифровизации приоритетных научно-технологических направлений, которая должна подразумевать, в том числе, поддержку малого и среднего предпринимательства при переходе таких субъектов на цифровые бизнес-модели.

"Сегодня каждый должен стать инновационным - человек, предприятие, регион, страна, иначе в современных условиях невозможно быть конкурентоспособным", - уверена Людмила Нехорошева.

В международной научно-технической конференции в Витебском государственном технологическом университете участвуют исследователи из России, Узбекистана, Украины, Литвы, Германии, а также представители вузов и специалисты ведущих предприятий Беларуси. На конференции представлено для обсуждения более 160 докладов по таким направлениям, как производство текстильных материалов, одежды и обуви, дизайн и мода, химические технологии и экологические проблемы производства, экономика и управление на предприятиях.

Форум - это возможность обменяться опытом и объединить усилия ученых и практиков для инновационного развития текстильной и легкой промышленности, выработки подходов по внедрению технологий дополненной реальности, аддитивных производств, автоматизации и роботизации, облачных вычислений и интернета вещей. Организаторами конференции выступают Министерство образования и Витебский государственный технологический университет.-0-