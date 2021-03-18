"Стрела" в выходные отработает наиболее аварийно опасные участки дорог Гомельской области

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни (20-21 марта) экипажи специального подразделения ДПС "Стрела" МВД будут направлены на отработки наиболее аварийно опасных участков дорог Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в специальном подразделении ДПС "Стрела" МВД.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде гласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе в рамках республиканской профилактической акции по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения "Будь в безопасности!" (19-24 марта). Будут организованы отработки нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков.

Сотрудники ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и оказание помощи участникам дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.-0-