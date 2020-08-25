Стремиться к процветанию нужно мирным путем - настоятельница полоцкой обители

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Стремиться к процветанию своей Родины нужно мирным путем. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря игумения Евдокия.

По ее словам, церковь всегда старается оставаться вне политики и придерживается такой позиции, но у глубоко верующих людей происходящие сейчас в Беларуси события вызывают боль и волнение. "Стремиться к процветанию своей Родины всегда нужно только мирным путем, трудом и любовью, руководствуясь Божьими законами. А для этого следует стараться быть душевнее и относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе", - сказала матушка Евдокия.

"В это нелегкое для всех нас время мы молимся, чтобы Бог усмирил всех бунтующих, даровал им прозрение, терпение и душевный лад, а нашей земле - мир и покой", - добавила настоятельница полоцкой обители.-0-