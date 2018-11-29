Стремление Браславского района к климатической нейтральности способствует развитию туризма - Боданин

29 ноября, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Стремление Браславского района к климатической нейтральности взаимосвязано с развитием туризма и способствуют привлекательности региона. Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Браславского райисполкома Александр Боданин.

По словам руководителя Браславского района, совместная работа власти и общественных организаций в реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси" дала положительный опыт и конкретные результаты. Была модернизирована котельная, на детском саду установили солнечные коллекторы, в городе появились фонари на солнечных батареях и светодиодах, а также другие нововведения.

"В результате сотрудничества начали максимально задействовать местные виды топлива, что способствует энергетической независимости и климатической нейтральности. Кроме того, мы научились более бережному отношению к природе. Браславский район имеет большой туристический потенциал, у нас нет больших промышленных производств, поэтому наше движение к климатической нейтральности, развитие возобновляемых источников энергии и энергосбережение связано с туристической привлекательностью региона. В этом направлении собираемся и дальше работать, стратегия выработана, сейчас оформляем заявки для участия в других подобных проектах", - отметил Александр Боданин.

Все это позволит улучшить экологию озерного края, в котором находятся около 300 усадеб. Это составляет порядка 50% от их общего количества в Витебской области.

"Концентрация общих усилий, эффективное использований возможностей, предоставляемых зарубежными партнерами, позволит превратить Браславский район в стремительно развивающийся регион и удобную площадку для реализации самых амбициозных проектов", - добавил председатель райисполкома.

В Браславе проходит конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.-0-