Стрит-арт фестиваль, концерты и флешмобы - как Могилев отметит День города

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стрит-арт фестиваль, концерты и флешмобы - в Могилеве утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Они начнутся 13 июня, а основные мероприятия пройдут с 26 по 28 июня, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Так, с 13 по 28 июня в Могилеве пройдет стрит-арт фестиваль Doma. Около двух недель художники из Могилева, Минска и Витебска будут украшать своими работами фасады зданий и технических построек. Кроме этого, в городе будут появляться различные инсталляции. На набережной реки Дубровенка будет установлен арт-объект "Куб жизни", жители и гости города смогут не только посмотреть, но и сами поучаствовать в его создании. Запланированы и онлайн-мероприятия. Организаторы предлагают жителям областного центра поделиться историями о городе и его жителях в конкурсе "Легенды твоего района".

"Одна из главных задач нашего фестиваля - раскрыть творческий потенциал Могилева и его жителей, познакомить могилевчан с историями родного города, - отметил организатор фестиваля и руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. - Пройдет много разных мероприятий - это и мастер-классы, и ворк-шопы, и граффити-сушка. Кроме этого, могилевчане и гости города смогут познакомиться и пообщаться с художниками, которые будут работать во время фестиваля".

Стрит-арт фестиваль будет проходить при поддержке Могилевского горисполкома.

С 22 по 28 июня в окнах учреждений Могилева будет представлен арт-проект "Искусство в окнах города". Целый месяц - с 26 июня по 26 июля- на площадке у Диагностического центра будет работать галерея под открытым небом "Художник и город".

"26 июня пройдет торжественное возложение цветов, посвященное 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В этот же день на площадке у ратуши состоятся праздничный концерт и вручение ежегодной специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение", - отметили в горисполкоме. - Кроме этого, на 26 июня запланированы открытие арт-объекта "Дрэва сяброўства" у здания горисполкома и выступления коллективов города на площадке у Диагностического центра".

На следующий день, 27 июня, программу праздников продолжит дистанционная акция "Веломарафон #76 км за Могилев". В течение дня на одной из центральных улиц города будет проходить гурман-фест "На кофе в Могилев на Большой Садовой". Вечером жителей и гостей города ждет праздничная программа "Шоу №1" на площадке у ТЦ "Атриум".

В день рождения Могилева, 28 июня, запланированы разнообразные мероприятия. В течение дня на площади Славы будет проходить акция "753 признания с любовью к городу". Продолжит работу гурман-фест. Храмы города поздравят Могилев перезвоном колоколов, а в парке Подниколье пройдет традиционный "Большой городской пикник".

"В праздновании Дня города будут задействованы почти все возможные площадки. В Комсомольском сквере будет проходить интерактивная выставка "Я рисую город", а в сквере 40-летия Победы разместятся библиотеки Могилева с читай-сквером "753 страницы...". Вечером в этом же сквере можно будет послушать поздравление от Могилевского городского оркестра, - рассказали в горисполкоме. - Молодежную творческую программу представят на площадке у Диагностического центра, а любители активного отдыха смогут поучаствовать в велоквесте по знаковым местам Могилева".

Завершится праздничный день флешмобом и фейерверком на площади Славы.-0-