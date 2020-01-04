Строго относиться прежде всего к себе - водители о безопасности на дорогах

4 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня прошли мероприятия республиканской профилактической акции "Трезвость - норма на дорогах!", передает корреспондент БЕЛТА.

За несколько часов сотрудники отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома провели беседы с более чем двумя десятками водителей о нетрезвом вождении и его последствиях. Участники акции смогли примерить специальные очки, имитирующие зрение и восприятие действительности, как при алкогольном опьянении в 3 промилле. В таких очках элементарный тест на прохождение зигзагом между тремя оградительными конусами стал для многих настоящим квестом. Практически каждый из водителей его "провалил".

"Не ожидал: ощущения не очень приятные, сказал бы даже, плохие. Понятно, это кегля, а ведь на самом деле человек может быть, не дай бог!", - поделился впечатлениями водитель экскурсионного автобуса из Москвы, житель Смоленска Анатолий. У мужчины более 30 лет водительского стажа и свой взгляд на вопрос безопасности на дорогах. "Все зависит от степени ответственности каждого человека", - убежден он. Еще один значимый момент, на который он обратил внимание, связан со сроками обучения в автошколах. Сейчас они слишком короткие, считает собеседник.

Владимир за рулем с 16 лет (если считать и управление мопедом), его водительский стаж - более 40 лет. "Все мои друзья трезвыми ездят. Для нас это норма. Норма личной безопасности и ответственности. А к пьяным за рулем отношусь очень плохо: они подвергают опасности жизнь других людей. Такое поведение недопустимо и должно строго наказываться", - подчеркнул витебчанин. Он обратил внимание и на важность светоотражающих элементов. "Они очень помогают: издалека блеснул - водитель уже более собран и внимателен", - добавил собеседник. На вопрос, носит ли он сам светоотражающие элементы, когда является пешеходом, Владимир без запинки признался: есть на борсетке, а потому всегда с собой, независимо от одежды.

У витебчанки Юли водительский стаж 4,5 года. "Водители разные. Есть такие, что и трезвые ездят с грубыми нарушениями, делая это осознанно. Конечно, отношение к таким людям соответствующее, не говоря уже о тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Правила ведь действуют для всех участников дорожного движения, их надо соблюдать. Каждый должен строго относиться прежде всего к себе, быть дисциплинированным и внимательным на дороге, тогда и уровень безопасности будет выше", - считает девушка.

Акция Госавтоинспекции "Трезвость - норма на дорогах!" проводится с 27 декабря по 7 января для профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения. Во время акции сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы, проводят беседы и кинолектории, разъясняют ответственность за нарушения ПДД. Также в эти дни усилен контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.-0-