Строим на века

Большинство значимых объектов в регионе возведено работниками Государственного предприятия "Щучинская МПМК-167". За более чем 50 лет работы зарекомендовало себя надежным партнером и который год подряд становится победителем районного соревнования среди организаций строительного комплекса.

Последние годы для предприятия оказались результативными. В городе и районе построено множество объектов. Так, в Щучине открылся новый детский сад, где созданы комфортные условия для пребывания детей. В 2019 году завершили реконструкцию ветеринарной лаборатории в райцентре, фермы в деревне Громовичи СПУ "Протасовщина", возвели пристройку к административному зданию Щучинских РЭС, провели капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Щучинская ДШИ" и класса духовых инструментов. Надо сказать, что многие объекты предприятие вводит в эксплуатацию раньше нормативных сроков, зарабатывая себе деловую репутацию.

- В чем секрет? Да его, собственно, нет. Главное - штат опытных, трудолюбивых и дисциплинированных специалистов и рабочих, четкий подход к делу, правильная организация труда, - уверен главный инженер предприятия Юрий Краевский. - Важно все делать качественно и в срок, чтобы у заказчиков формировалось положительное мнение о предприятии и его специалистах.

Шагая в ногу со временем, здесь не боятся экспериментировать. Например, при строительстве завода по переработке молочной сыворотки "Праймилк" Государственное предприятие "Щучинская МПМК-167" вторым в области использовало модульные опалубки. В итоге со своей задачей организация справилась на отлично.

На сегодняшний момент самый большой объем работ Государственное предприятие "Щучинская МПМК-167" выполняет на таком объекте, как ферма по воспроизводству "Залесна" СПУ "Протасовщина" в районе д. Залесна Щучинского района. Объект готов почти на 90%, при этом сроки реконструкции сокращены почти в два раза. Стоимость работ - 10 млн рублей с закупкой оборудования.

- Зачастую строительные работы мы начинаем с нуля и сдаем объект полностью под ключ, выполняя самостоятельно весь комплекс услуг, - подчеркивает главный инженер. - У нас есть подсобное производство - металлообработка. Изготавливаем в небольшом количестве железобетонные изделия.

Развивают на предприятии такое направление, как деревообработка. Если сразу предметы из дерева производились исключительно для собственных нужд, то теперь население их может заказать и приобрести в фирменном магазине МПМК-167. В ассортименте: межкомнатные двери, беседки, садовые столы и скамейки, дубовые шезлонги и различные декоративные изделия.

- Когда в 2017-м значительно снизились объемы заказов, стали искать дополнительные направления в работе, чтобы предприятие смогло удержаться на плаву. Деревообработка - одно из них, - отмечает главный инженер. - Сегодня портфель заказов расписан на год вперед. Условия труда достойные, заработная плата на хорошем уровне. Потому и люди не спешат искать новую работу, как это было еще несколько лет назад, а держатся за свои места.

При этом каждый в коллективе понимает, что от его труда зависит не только личное благополучие, но и всего предприятия. В этом и успех!

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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