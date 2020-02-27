Строители Гомельской области продолжат возводить жилье в регионах России

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строители Гомельской области продолжат в этом году возведение жилых комплексов в Калужской и Курской областях России, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году строители Гомельской области возводили жилье за пределами Беларуси. В этом направлении мы оказали строительных услуг на $5,9 млн. Специалисты региона строили жилье в российских Курске, Калуге. В текущем году эту работу продолжим. Кроме того, Мозырский ДСК выиграл контракт на строительство жилья в Украине", - рассказал председатель комитета.

Итоги внешнеэкономической деятельности различных отраслей Гомельской области в 2019 году обсудили сегодня на заседании облисполкома. Говоря о строительной сфере, Дмитрий Гайкевич отметил, что экспорт строительных товаров достиг $21 млн. Ключевыми игроками, представляющими регион на зарубежных рынках, являются ОАО "Гомельстройматериалы" и "Гомельжелезобетон". Например, "Гомельстройматериалы" в минувшем году поставляли иностранным партнерам плиты из минеральной ваты, блоки из ячеистых бетонов, кирпич, камни силикатные. "В 2019 году предприятие заключило контракты с новыми компаниями из Украины, России, Болгарии, Италии, Молдовы, Чехии, Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Литвы, Германии, Польши. Общий объем поставок превысил $5 млн", - рассказал Дмитрий Гайкевич.

Архитектурных, инженерных, строительных услуг на зарубежном рынке Гомельская область оказала на $47,4 млн. Основные объемы пришлись на долю буровой компании "Дельта", института "Гомельпроект", предприятия стройкомплекса. По экспорту транспортных услуг отрасль вышла на показатель в $354 млн.-0-