Строительная отрасль является одним из драйверов роста национальной экономики - мнение

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль является одним из драйверов роста национальной экономики. Такое мнение высказал главный инженер ОАО "Строительный трест №12" Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг" г. Могилева Дмитрий Борисенко во время своего выступления на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня строительный комплекс Беларуси демонстрирует свое яркое развитие, являясь одним из драйверов роста национальной экономики. Это видно на примере нашего строительного треста. Объем подрядных работ вырос с Br21,6 млн в 2016 году до Br42 млн в 2020 году. За прошедшую пятилетку удвоилась производительность труда, увеличилась численность работников нашего предприятия. Коллектив молодой и креативный, способный строить и комфортабельное жилье, и объекты любой сложности как производственного, так и социального назначения. При этом не только в республике, но и за ее пределами. Сегодня, например, мы реализуем проект по строительству средней общеобразовательной школы в Воронежской области (РФ), - отметил Дмитрий Борисенко. - За прошедшую пятилетку силами нашей организации реализовано множество объектов. Среди них - высокотехнологичные проекты по модернизации фанерного завода ОАО "Фандок" в Бобруйске, строительства комплекса по производству полиэфирного волокна в ОАО "Могилевхимволокно". Менее чем за год была построена и введена в эксплуатацию современная школа с бассейном в микрорайоне Казимировка в Могилеве. В этом же районе всего за 11 месяцев была возведена поликлиника для детей и взрослых. Сокращение сроков строительства позволило значительно снизить стоимость этих объектов. Нам выпала честь строить мемориальный комплекс памяти жертв сожженных деревень в деревне Борки Кировского района. В этом священном месте каждый человек может отдать дань памяти тем, кто трагически погиб во время Великой Отечественной войны. И еще раз осознать, как велика цена, которую заплатили жители нашей страны за мир, свободу и независимость".

Как отметил во время доклада Дмитрий Борисенко, необходимо активизировать работу по созданию инвестиционных фондов. "Эта работа уже ведется Министерством архитектуры и строительства. Появление таких фондов позволит постепенно обновлять основные средства строительных организаций", - подчеркнул делегат.

Еще один важный вопрос развития строительной сферы - повышение престижа рабочих профессий. "Фундамент строительной отрасли - качественно подготовленные кадры рабочих специальностей. Нам нужно повышать престиж рабочей профессии. Ведь неважно, кто ты - учитель, строитель или врач. Важно находиться на своем месте и быть полезным обществу".

Тема электрификации жилья и внедрение современных технологий - еще один из этапов развития строительной отрасли и всей страны в целом. "Нам нужно увеличить темпы строительства электродомов и проектирование целых микрорайонов на электроэнергии. Это позволит повысить уровень комфорта наших граждан, улучшить экологию и снизить потребление углеводорода, - подчеркнул Дмитрий Борисенко. - В нашей стране активно развиваются IT-технологии. Необходимо ускорить цифровизацию строительной отрасли. Это позволит нашим специалистам эффективно и своевременно принимать важные решения прямо на строительных площадках".

"В проекте программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку мы видим стратегию развития не только строительной отрасли, но и всей страны в целом. Каждый из нас является строителем своего будущего, патриотом своей страны. Но только сообща мы сможем построить, а главное, сохранить процветающую Беларусь", - подытожил делегат.-0-