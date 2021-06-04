Строительные работы 40-квартирного дома к "Дажынкам-2021" в Шумилино ведутся в две смены

4 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На строительстве 40-квартирного жилого дома в Шумилино, который планируется ввести в строй к областному празднику тружеников села "Дажынкі-2021", работы ведутся в две смены. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Шумилинского райисполкома Руслан Настюшкин.

На строительных работах задействованы работники Шумилинской ПМК-70, а также строители из соседних районов и Витебска. С нуля возводятся 40-квартирный дом и расчетно-кассовый центр энергосбыта в райцентре. Шумилинские строители также заняты на капремонте районного Дома культуры, центрального парка в горпоселке, зданий загса, райисполкома, райбольницы, средних школ №1 и №2.

Центральный шумилинский парк к "Дажынкам" обретет совершенно иной, более современный вид. Здесь появятся детский городок, площадка для воркаута и веревочный городок, где смогут проводить свободное время с пользой для здоровья все желающие.

Одним из объектов, где также активно идут ремонтно-строительные работы, стал и центральный стадион. Главную спортивную зону райцентра украсят новые беговые дорожки, хоккейная коробка, трибуна для болельщиков на 200 мест. Здесь закладывают и новый футбольный газон, который планируют засеять уже в начале июля.

Также продолжается ремонт и благоустройство объектов социальной сферы: школ, детских садов, музея, библиотеки. Как отметили в райисполкоме, все работы ведутся по графику и должны быть завершены в запланированный срок к главному празднику аграриев Витебщины.-0-