Строительство АЭС обеспечивает развитие Островецкого района - "Росатом"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство АЭС обеспечивает развитие Островецкого района, заявили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Сегодня Островец отмечает праздник - День города. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта сооружения Белорусской АЭС) - традиционный партнер мероприятий городского праздника и проводит научно-конструктивный open air "Открытие", программа которого подготовлена при содействии Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), при поддержке Островецкого районного исполнительного комитета и Республиканского штаба студенческих отрядов ЦК ОО "БРСМ".

С начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства предприятия "Росатома" принимают активное участие в жизни города, района и области, реализуя проекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, развитие социальных и культурных объектов, поддержку спорта и образования. В общей сложности при участии российских компаний атомной отрасли в регионе реализовано 136 проектов. "Активное участие в улучшении качества жизни регионов - один из главных принципов всех предприятий госкорпорации вне зависимости от их географического положения", - подчеркнул заместитель директора по общим вопросам представительства АО ИК "АСЭ" в Беларуси Виктор Брич.

"Сейчас Островец - процветающий, активно развивающийся и вместе с тем уютный и комфортный город, в котором есть все необходимое для жизни. Специалисты-атомщики и их семьи - основа сегодняшнего населения Островца, а вслед за ними в город потянулись врачи, учителя, строители, продавцы и многие другие, и общая цифра около 14 тыс. человек, - отметил председатель Островецкого районного исполнительного комитета Игорь Шалудин. - Дело не только в постоянном приросте населения, город развивается комплексно. Строятся и модернизируются жилые кварталы, социальные и культурные объекты, стадионы и спорткомплексы, для комфортного перемещения между ними проложены десятки километров дорог, появились новые магазины и кафе, активно развивается туристическая индустрия".

С начала строительства Белорусской АЭС в городе построено три новых микрорайона, введены в эксплуатацию 4086 квартир общей площадью 315 тыс. кв.м.

Ведена в работу первая очередь центральной районной клинической больницы (ЦРКБ) на 380 пациентов, ставшая крупным межрегиональным медицинским центром, в котором оборудовано межобластное отделение лучевой диагностики с компьютерным и магнитно-резонансным томографами, отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии и кардиологии.

Инжиниринговый дивизион при содействии и поддержке госкорпорации "Росатом" передал Островецкой ЦРКБ ПЦР-лабораторию для проведения исследований на COVID-19. Дивизион принимает активное участие в реализации новых образовательных программ в дошкольных и школьных учреждениях города и района, оказывает поддержку в организации и оборудовании новых спортивных площадок.-0-