Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют начать в мае

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К строительству арендного дома в Раковском предместье столицы планируют приступить в мае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Проектная документация на объект уже прошла экспертизу. "Этот арендный дом будет в корне отличаться от государственного арендного жилья, которое предлагается горожанам. В частности, квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой, мебелью, бытовой техникой и по рыночной цене", - рассказал сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Мiнская спадчына" Александр Кохан.-0-