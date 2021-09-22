22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство арендного дома в Раковском предместье планируют завершить в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор КУП "Мінская спадчына" Александр Кохан.

"В мае текущего года в качестве пилотного проекта на территории застройки Раковского предместья организовано строительство арендного дома. Он будет сдаваться с качественной отделкой помещений, возможностью оснащения мебелью и бытовой техникой, а также будет обеспечен подземным паркингом. Здание будет насчитывать три этажа, включая мансарду. Жилых помещений в нем будет 48. Предусматривается возможность определения ставки арендной платы по рыночной стоимости, - рассказал Александр Кохан. - В настоящее время основные работы ведутся на строительстве подземного гаража-стоянки на 55 машино-мест. Готовность всего дома составляет 16%".

Как отметил директор, перед подрядной организацией поставлена задача до конца мая 2022 года обеспечить возведение коробки здания. Весь комплекс планируют завершить в декабре 2022 года.-0-