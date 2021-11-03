Строительство автомойки в микрорайоне Гомеля, асфальтирование дороги: Соловей провел прием граждан

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы о строительстве автомойки по ул.Хатаевича в Гомеле, асфальтирования дороги между населенными пунктами Гомельского района, сноса колодца в деревне Хойникского района поднимали сегодня жители Гомельской области на приеме граждан, который провел председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Жильцы многоэтажных домов по ул.Хатаевича областного центра не согласны со строительством автомойки на этой улице. "Мы строили жилье в спальном районе, а теперь он превращается в промзону. У нас нет пешеходного тротуара, зеленой зоны", - озвучила переживания людей пришедшая на прием гомельчанка. По ее словам, жильцы не знали о проведении общественного обсуждения по вопросу строительства автомойки. Женщина обратила внимание, что вблизи уже есть несколько автомоек, а также автостоянки, СТО, крупные торговые объекты.

Геннадий Соловей отметил, что для детального изучения всех аспектов ситуации проведет выездное совещание с администрацией города, ГАИ, экологической, землеустроительной службой, представителями Госстройнадзора, комитета по архитектуре и строительству облисполкома.

Житель Церковья Гомельского района озвучил вопрос об асфальтировании дороги от поселка до Лопатино. Как было отмечено, много лет назад дорогу построили с применением промышленных отходов - фосфогипса. В 2019 году провели капремонт участков. Около Церковья положили асфальтобетон, а до Лопатино - гравийное покрытие, рассказал сельчанин. Также он просил организовать движение автобуса в поселок.

Губернатор отметил, что выедет на место, после этого будет принято решение по дороге. Что касается общественного транспорта, дано поручение проработать пассажирский маршрут от Костюковки до Лопатино.

Из Хойникского района приехала жительница деревни Небытов. "В апреле при сносе ветхого жилья на участке, находящемся по соседству с нашим, был демонтирован и закопан действующий колодец, который в свое время вырыл мой отец за собственные средства", - рассказала женщина. По ее словам, колодец стоял на землях общего пользования, и воду из него брала не только семья заявительницы, но и другие люди, в том числе когда были проблемы с системой центрального водоснабжения. Кроме того, обратила внимание сельчанка, на ее участке демонтирована часть забора, вырыт котлован в конце огорода. Женщина обращалась к местной власти, однако полученными ответами не удовлетворена. "Полагаю, что виновный в содеянном должен исправить последствия необдуманных действий", - сказала она.

Поручение губернатора районным властям - восстановить колодец до 1 июня.

Из-за эпидситуации некоторым записавшимся на прием предложили рассказать о волнующих вопросах по телефону. Такой возможностью воспользовался житель ул.Полевой областного центра. Он просил помочь сменить ему место жительства из-за затяжного конфликта с соседями. В вопросе поручено разобраться комитету по труду, занятости и соцзащите облисполкома.

Звучали на приеме и другие темы. Обращения взяли на контроль.-0-