Строительство бассейна, благоустройство улиц: с такими вопросами обращались к губернатору на приеме в Ельске

18 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Темы строительства бассейна в Ельске, благоустройства улиц, развития фермерского хозяйства обсуждались сегодня во время прямой телефонной линии и личного приема граждан, которые провел в Ельском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос строительства бассейна подняли двое звонивших жителей Ельска. Как пояснили горожане, несколько лет назад был сделан проект спорткомплекса с бассейном. Первая очередь со спортзалом уже введена, однако любители спорта ожидают подвижек по второй волне. "Бассейн очень нужен для нашего района, это поможет решить в том числе и вопросы со здоровьем местных жителей и жителей соседних территорий", - убежден отец двоих детей. Руководитель области заверил, что эту тему рассмотрят с учетом финансовых возможностей, источников финансирования.

Заасфальтировать улицу Богушевича райцентра просили местные жители и во время прямой линии, и на личном приеме. Как было отмечено, в 2010 дорогу выровняли, подсыпали щебнем, однако укладку асфальта отложили. По улице длиною в 850 м проходит много транспорта, в том числе большегрузов различных организаций, и в сухую погоду поднимается пыль. Жители этой и смежных улиц испытывают массу неудобств.

По поручению губернатора вопрос взят на контроль. Председатель облисполкома сказал, что в районе сформирован титульный список объектов для ремонта и строительства. "В городе есть несколько дорог, которые нуждаются в тех или иных работах. Такие списки позволят жителям видеть очередность их проведения", - пояснил он.

Поступил на прямую линию и звонок из частного сектора по улице Чкалова Ельска. Местная жительница посетовала, что после того как на улице сделали асфальт, во время дождей стало затапливать и дом, и огород. Было дано поручение председателю райисполкома - проанализировать, что можно сделать для решения вопроса, детально изучив существующую систему водоотведения.

Из деревни Даниловка обратилась женщина, которая рассказала, что в их населенном пункте одна остановка крытая, вторая - нет. Когда дети ждут школьный автобус, прячутся от дождя и ветра на крытой, а потом перебегают на другую сторону через дорогу. А ведь это небезопасно, подчеркнула сельчанка. Губернатор дал поручение балансосодержателю дороги оперативно решить проблему.

Фермер из Ельского района в беседе с руководителем региона поделилась, что хозяйство намерено развиваться, есть планы увеличить поголовье скота, а потому нужны дополнительные земли - около 50 га для выращивания зерновых и заготовки сена, а также пастбище. Председатель облисполкома поставил задачу руководству района в течение недели продумать предложения. "На земле должен быть хозяин, и при принятии решения о выделении участков нужно прописывать четкие условия, как содержать земли, чтобы не было бардака ни со стороны сельхозпредприятий, ни со стороны фермеров. Кто работает хорошо, дает результаты, того и нужно поддерживать", - убежден Геннадий Соловей.

Также жители региона в диалоге с губернатором озвучили вопросы транспортного сообщения, строительства гаража соседями с нарушениями требований безопасности и других норм, выдачи лицензии на продажу спиртного в одном из торговых объектов Ельска, начисления пенсии и др. По некоторым обращениям даны разъяснения и поручения, вопросы взяты на контроль.-0-