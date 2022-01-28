Строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток в Минске идет по графику

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство блока костного мозга и трансплантации стволовых клеток на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии по ул.Семашко, 8 идет согласно графику. Начато устройство кровли и наружных витражей системы вентфасада, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Минскстрой".

Генподрядчиком по объекту является стройтрест №35. Его руководство рассчитывает завершить строительство вовремя - в 2023 году.

"На объекте уже выполнены работы по устройству монолитного каркаса и кладке наружных стен здания. Проложены наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения. До 10 февраля планируем завершить возведение внутренних перегородок (без зашивки инженерных коммуникаций), - рассказал прораб генподрядного филиала "СУ-199" Дмитрий Буйновский. - Идет монтаж кровли и витражей системы вентфасада, внутри корпуса - черновые электромонтажные, сантехнические и штукатурные работы. В феврале рассчитываем полностью закрыть контур одной секции, чтобы в апреле завершить штукатурные работы и выполнить стяжку пола. Думаю, в мае приступим к чистовой отделке этой секции".

Сейчас на объекте трудятся 125 человек.

Пятиэтажный блок костного мозга и трансплантации стволовых клеток возводится по поручению главы государства для развития новых видов трансплантационных технологий в Беларуси.

Блок будет соединен с главным корпусом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии пешеходной галереей. Здесь разместятся два гематологических отделения трансплантации костного мозга на 20 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек с малой операционной, зал для аппаратного афереза крови и гемодиализа, лабораторный блок. На первом этаже будут консультативные кабинеты гематолога и трансплантолога, на пятом - конференц-зал на 50 мест, помещения для занятий с медперсоналом и телемедицинского консультирования.

Здесь будет сконцентрирован весь спектр хирургической помощи: экстренная и плановая помощь, хирургия печени, онкологическая хирургия, кардиохирургия и пульмонология. Планируется оказание медпомощи по типу замкнутого цикла. Это значит, что каждый пациент, приходя в учреждение, в одном месте сможет получить все необходимое - начиная от сдачи анализов, диагностики и УЗИ до таких высокотехнологичных операций, как трансплантация, кардиохирургия, гематологическое лечение.-0-