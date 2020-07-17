Строительство дома, санация предприятия - Снопков провел прием граждан в Буда-Кошелево

17 июля, Буда-Кошелево /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков провел сегодня выездной прием граждан и юридических лиц в Буда-Кошелевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Со своей проблемой, касающейся строительства жилого дома в Гомеле, обратились к первому вице-премьеру жители областного центра. По словам гомельчан, ситуация не решается уже который год. Изначально частным застройщиком был разработан один проект. Затем он был скорректирован. В центре города должны были возвести два десятиэтажных дома с подземной парковкой, при этом объект разделили на два пусковых комплекса. Финансирование велось за счет жилищных облигаций, эмитентом которых был застройщик. Первый жилой дом и часть парковки в составе первого пускового комплекса ввели в эксплуатацию в мае 2015 года. На второй дом с заявителями заключили соглашения, люди внесли деньги. Однако строительство так и не началось.

Николай Снопков

Впоследствии учредитель и бывший директор ООО был осужден за мошенничество, ему назначили наказание в виде лишения свободы. Возникли вопросы с выделением земли под строительство, узакониванием парковки. "Наши инвестиции, деньги просто пропали. Проблема не решается. Мы согласны найти инвестора, достроить объект, но нужно узаконить участки", - объяснили горожане.

Первый вице-премьер дал конкретные поручения руководству области по решению вопроса, в том числе привлечь к ответственности и проверить работу тех, по чьему попустительству сложилась ситуация.

О проблемах, с которыми столкнулось буда-кошелевское СП "Амипак" - ОАО в процессе санации, рассказала заместитель генерального директора предприятия. Оно занимается производством тары и упаковки из полимеров. Здесь трудятся более 200 человек. "С октября "Амипак" находится в процедуре санации. Она продлится до апреля 2021 года. Коллектив делает многое, чтобы выйти из положения. Проработаны рынки сбыта - внешние и внутренние. Возвращены многие бывшие клиенты, квалифицированные специалисты. Разрабатываются и внедряются в производство новые современные виды продукции, которые востребованы и в Беларуси, и за ее пределами. С начала санации предприятие имеет устойчивую тенденцию к росту всех основных финансовых и экономических показателей", - пояснила руководитель.

"Санация закончится в апреле. Будем просить продление санации до трех лет. Однако исходят угрозы о продаже предприятия, ликвидации. Просим не допустить продажу предприятия", - сказала заместитель гендиректора.

Поручение Николая Снопкова ответственным - принять меры и оказать всяческое содействие по сохранению предприятия и помощь в его дальнейшем развитии.

Озвученные на приеме вопросы остаются на контроле.-0-

Фото Сергея Холодилина