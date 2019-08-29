Строительство двух спортобъектов планируют начать в 2020 году в Брестской области

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году планируется начать строительство двух спортивных объектов - в Пинске и Иваново, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

В Пинске в перспективе появится возможность круглогодично заниматься большим теннисом. Сейчас тренироваться и играть профессионалы и любители могут только в теплое время, в городе для этого есть открытые корты. Решается вопрос о строительстве крытого теннисного манежа. "Держим его на контроле, поступательно движемся к реализации намеченной цели. Горисполком заключил договор о сотрудничестве с Белорусской теннисной федерацией. Начать работы по возведению объекта планируется в следующем году", - рассказал председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.

Для размещения объекта предлагается участок в районе стадиона "Припять". По предварительному проекту, теннисный манеж будет представлять собой каркасный надувной модуль, который сможет вместить под своей крышей несколько кортов.

Улучшится спортивная инфраструктура и в Иваново. В 2020 году в райцентре планируют начать строительство многофункционального спорткомплекса. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта. Под его сводами разместятся два бассейна, спортивный зал, предлагается оборудовать тренажерный зал, баню, кафе.

В перспективе многофункциональный спортивный комплекс может появиться в Ляховичах, сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне облисполкома. "Вопросу укрепления материальной базы в регионах уделяется серьезное внимание. Например, в Ганцевичах начинается ремонт стадиона. В Ивацевичах и Дрогичине обустраивают по одной мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Столько же должно появиться в следующем году еще в двух районах. Таковы условия социального проекта "Bonfesto - детям", который реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти", - отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома.-0-