Строительство физкультурно-спортивного комплекса в Новогрудке завершается

Фото Гродненского облисполкома

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке завершается строительство многофункционального физкультурно-спортивного комплекса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Новый комплекс включает спортивный зал с трибунами на 700 зрительских мест, 25-метровый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивные помещения для занятий легкой атлетикой. "Важно, что он рассчитан на посетителей различного возраста. Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что ввести спортсооружение в эксплуатацию планируется не позднее 3 июля. В Гродненской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В начале года в Островце открыт аналогичный спортивный комплекс, получивший название "Импульс". В ближайшее время посетителей после реконструкции примет плавательный бассейн в Сморгони.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!