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17 ноября 2021, 11:27

Строительство храма, детской площадки, энергоснабжение: Турчин проводит личный прием граждан

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный прием граждан проводит сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к главе столичного региона записались 15 человек. Граждан волнует наведение порядка на земле, асфальтирование дорог, строительство. Разъяснения помимо губернатора дают руководители комитетов и управлений, начальники служб.

Первой на прием с проблемой подключения электроэнергии на земельном участке в деревне Гиревичи Воложинского района обратилась Ирина Куприянчик. В 2018 году женщина приобрела на аукционе дом без электричества. Было прописано, что обеспечивать участок электроэнергией ей надо за свои средства, но масштабы работ оказались неподъемными.

Губернатор отметил: в ситуации есть вина местных властей. Как выяснилось, в свое время сельсовет пошел на формирование участка без электросетей, чего делать не должен был. "Участки, где нет возможности подключения к электроэнергии, не должны продаваться. Мы сами создали эту проблему, поэтому в течение недели должны найти ее решение: копать траншею, прокладывать кабель. Выполним фронт работ, который должны", - сказал Александр Турчин.

Евгений Гулюк из деревни Семково Минского района обратился с просьбой заасфальтировать участок дороги по ул.Дружной. Проблема актуальна с 2018 года. В августе 2020-го за собственные средства жители деревни заказали технику и приобрели материалы, чтобы засыпать участок строительным боем, затем службы покрыли его песчано-гравийной смесью. Но это не решило проблему: при сильных дождях по дороге не проехать. "Пять параллельных улиц давно благоустроили. Мы вложили деньги, провели большую работу, в том числе участвовали дорожные службы, а результата нет", - подчеркнул мужчина.

Губернатор отметил: дорожные специалисты выедут на место и проанализируют ситуацию. Работы выполнят в следующем году. Параллельно также сделают ямочный ремонт на других участках населенного пункта.

Во время приема Евгений Гулюк предложил властям при материальной помощи жителей оборудовать в Семково детскую площадку. Глава региона поддержал предложение, поручив выделить место под проект.

Александр Павлюченко попросил заасфальтировать участок грунтовой дороги по ул.Свислочской в агрогородке Михановичи. В первом полугодии следующего года участок пообещали засыпать песчано-гравийной смесью.

К председателю Миноблисполкома обратилась также Татьяна Басова. Во время августовского урагана в 2020 году на кладбище в деревне Заболотье упавшие деревья повредили ограду и надгробие на могиле ее родителей. В сельсовете в свое время отказались восстанавливать забор, однако пообещали убрать упавшие деревья. Эти работы выполнили, но рядом с могилами до сих пор лежит вывернутая под корень береза. Женщина попросила помочь ей весной восстановить ограду и памятник, выделить технику для уборки березы. Александр Турчин поставил задачу в течение ближайшего месяца помочь женщине.

Александр Белов попросил у губернатора подписать акт выбора земельного участка и инженерных сетей для строительства в деревне Большой Тростенец храма Введения Пресвятой Богородицы. Как выяснилось, разрешение на участок раньше было, но его срок истек. "Я занимался решением проблем, когда давали участок под строительство в хорошем месте, а люди тем временем привлекали неаккуратных строителей, наводили беспорядок, возведение не завершали. Это место открытое для обзора, популярное, поэтому для подписания акта мне необходимы гарантии с взаимной ответственностью", - сказал губернатор. Он попросил у обратившихся информацию о подрядчике и источниках финансирования, чтобы быть уверенным в быстром и аккуратном строительстве храма.

Жительница деревни Тарасово Людмила Парфенова пожаловалась: чтобы добраться до ближайшего учреждения здравоохранения, нужно полтора часа. Александр Турчин поручил зарегистрировать женщину в учреждении здравоохранения ближе к месту ее проживания. "Вскоре новые современные поликлиники появятся в Озерце и Боровлянах, которые находятся недалеко от места ее проживания. Амбулаторию в Тарасово начнем строить через два или три года, возможно", - сказал он.

На прием также записались граждане с просьбами перенести мусорные площадки и отремонтировать автопарковки возле многоквартирного жилого дома в Дзержинске.-0-

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