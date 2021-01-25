Строительство и сельское хозяйство - самые травмоопасные отрасли в Минской области

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленная отрасль, сельское хозяйство и строительство в 2020 году стали самыми травмоопасными в Минской области, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

"Безопасные условия труда на рабочих местах, сохранение жизни и здоровья специалистов всегда были в приоритете профсоюзных организаций, поэтому контроль за состоянием охраны труда в организациях и учреждениях осуществляется периодически, - рассказали в пресс-службе объединения. - К сожалению, в организациях Минской области пока не получается снизить уровень производственного травматизма. За 2020 год наиболее травмоопасными стали промышленная отрасль, предприятия сельского хозяйства и строительства, а половина тяжелых увечий пришлась на работников предприятий частной формы собственности".

Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, пользование неисправным оборудованием, допуск к опасным работам без проведения стажировки и проверки знаний по охране труда становились основными причинами несчастных случаев в регионе. "Вопросы безопасного труда особенно остро возникали в организациях, где нет профсоюза. Именно там проявляется недостаточный контроль нанимателя за условиями работы", - отметили в пресс-службе объединения.

Всего в 2020 году технической инспекцией труда Минской области проведены 952 проверки и мониторинга. По их итогам нанимателям выдано 668 представлений и рекомендаций на устранение 6481 нарушения требований законодательства об охране труда.

За прошедший год в Минской области было создано 215 первичных профсоюзных организации. Большинство относится к частному сектору экономики. Всего профсоюзы региона объединяют 3507 первичных организаций. Их деятельность направлена на защиту профессиональных прав и интересов работников, создание безопасных условий труда, обеспечение социальных льгот и гарантий.-0-