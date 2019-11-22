Строительство инновационного молочно-товарного комплекса в Оршанском районе завершится к концу года

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Строительные и отделочные работы на инновационном молочно-товарном комплексе РПУП "Устье" НАН Беларуси" в Оршанском районе будут завершены к концу года, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Александр Гвоздев.

Объект возводится в соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Сметная стоимость комплекса, рассчитанного на 1000 дойных коров, составляет Br38 млн, из которых освоено около 63%. Финансирование осуществляется из республиканского инновационного фонда. "Все необходимые здания построены, площадка забетонирована, а внешние работы будут полностью завершены до нового года", - уточнил Александр Гвоздев. Параллельно решены организационные вопросы по закупке инновационного оборудования, которое прибудет на комплекс в марте. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на август 2020 года. Реализация проекта позволит создать около 40 рабочих мест.

На комплексе все производственные процессы будут организованы по замкнутому циклу - от момента рождения теленка до его ввода в основное стадо и получения молока. Общее поголовье комплекса составит более 2,7 тыс. животных. Для доения коров будет использоваться роботизированная "карусель" на 40 мест. Применяемые инновационные решения позволят исключить реализацию некачественного молока. Планируется внедрить автоматизированные системы слежения за стадом и вентиляции, технологические решения для повышения жизнеспособности телят и ряд других инноваций, призванных минимизировать долю ручного труда. Выйти на проектную мощность предполагается к 2023 году.

РПУП "Устье" НАН Беларуси" находилось в процедуре санации с мая 2017 года. В ноябре 2019 года экономический суд Витебской области прекратил производство по делу об экономической несостоятельности РПУП "Устье" НАН Беларуси" Оршанского района, которое будет проходить финансовое оздоровление во внесудебном порядке с использованием механизмов и инструментов указа № 399. В хозяйстве разработан бизнес-план на 2019-2027 годы, согласованный с Витебским облисполкомом. Одно из основных положений документа связано со строительством роботизированного молочно-товарного комплекса, что должно позволить "Устью" в перспективе восстановить платежеспособность и выйти на безубыточную работу.-0-