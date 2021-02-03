Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" для выхаживания новорожденных закончится летом этого года

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя" для выхаживания новорожденных достроят летом 2021 года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер" заместитель директора по педиатрии РНПЦ Елена Улезко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря государственным гарантиям и поддержке, 100% женщин имеют допуск к дородовому и послеродовому обслуживанию. 97% будущих мам стали на учет по беременности до 12 недель, прошли ультразвуковой скрининг. И это позволило выявить порядка 1,5 тыс. случаев врожденных пороков развития плода", - рассказала Елена Улезко.

Многое делается в направлении создания безопасного материнства, в том числе и модернизируется материально-техническая база медучреждений, появляются специализированные центры. "В 2021 году, летом, будет закончено строительство корпуса для оказания интенсивной неонатальной помощи новорожденным в РНПЦ "Мать и дитя" при поддержке Всемирного банка", - сказала Елена Улезко. Она напомнила, что РНПЦ является центром помощи женщинам с экстрагенитальной патологией, выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных из разных регионов страны. Здесь же разрабатываются новые технологии помощи.

Новый корпус позволит внедрить новые технологии выхаживания новорожденных и ранней медицинской реабилитации недоношенных малышей с тяжелыми перинатальными, наследственными и врожденными заболеваниями. Например, использование методики "кенгуру", которая предполагает тесный контакт ребенка с родителем, при этом малыш подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Также Елена Улезко заверила, что в 100% случаев в Беларуси роды принимает квалифицированный медперсонал. На протяжении 20 лет уровень материнской смертности в республике снизился в 10 раз, в 2020 году вообще не зарегистрировано таких случаев, подчеркнула представитель РНПЦ. По показателю младенческой смертности (в 2020 году 2,6 на тысячу родившихся живыми детей) Беларусь опережает все страны СНГ и некоторые развитые страны, такие как Великобритания, США. В нашей республике выхаживаются новорожденные от 500 г, их выживаемость - 80%. И организовано постоянное наблюдение за недоношенными малышами с низкой и экстремально низкой массой тела.

"Мы, медики, принимаем много мер по снижению инвалидизации детей, - добавила Елена Улезко. - Функционирует 38 центров раннего вмешательства, целью которых является ранее выявление нарушений развития и организация своевременной медицинской помощи как родителям, так и детям".

Большое внимание уделяется сохранению репродуктивного здоровья, начиная уже с подросткового возраста. На это нацелены 54 центра, дружественных подросткам, в различных регионах страны. Развивается и служба мужского здоровья, организовано консультирование по вопросам планирования семьи, созданы условия для раннего выявления бесплодия, обследования и лечения бесплодных пар. С 2020 года такие пары имеют право на одну бесплатную попытку ЭКО в государственных учреждениях - финансирование выделяется из республиканского бюджета.

Для родителей работают модельные центры по профилактике травматизма: там не самые опытные мамы и папы могут освоить навыки обеспечения безопасности своих детей в быту. Там же обучаются медработники, которые дальше продвигают эту информацию среди взрослых, которые связаны с уходом за детьми.

Для устранения причин снижения рождаемости организовано предабортное психологическое консультирование женщин. А теперь в законодательство внесена норма о семейном консультировании, что очень правильно. "Есть стойкая тенденция по снижению числа абортов", - отметила Елена Улезко. С семьями также проводится консультирование по проблемам ВИЧ и СПИДа.-0-