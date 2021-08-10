Строительство лечебного корпуса и работа в условиях COVID-19 - выездное совещание с участием Кочановой прошло в Минске

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство третьей очереди лечебного корпуса 5-й городской клинической больницы Минска обсуждалось сегодня на выездном совещании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Как уполномоченный главы государства по Минску, Наталья Кочанова курирует вопросы здравоохранения, посещает учреждения здравоохранения, проводит встречи с коллективами. Спикер с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым посетила 5-ю городскую клиническую больницу. Это крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где оказывают высококвалифицированную медицинскую (лечебно-диагностическую и консультативную) помощь как минчанам, так и в целом белорусам и иностранцам.

Наталья Кочанова ознакомилась с лечебно-диагностическим центром, физиотерапевтическим и функционально-диагностическим отделениями, бароцентром нового комплекса, изотопной лабораторией. В планах разместить в этом корпусе операционные, реанимационные, приемное отделение, консультативный центр и кабинет МРТ.

Во время посещения больницы

"Мы ввели в строй первую очередь. Корпус полностью предназначен для неврологической патологии. Здесь шесть отделений плюс реанимация работали по своему профилю, однако после того, как клинику перепрофилировали, эта очередь занята больными с коронавирусом. Вторая очередь - лечебно-диагностический корпус, где есть бароцентр и радионуклидная лаборатория", - рассказал главврач больницы Михаил Назарчук.

Третья очередь - на стадии строительства. "Здесь будут действовать приемное и реанимационное отделения, операционные блоки, диагностический центр. Будут стоять два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф. Очень хорошая логистика: не нужно никуда возить пациентов - все в одном месте. Скорая привезла больного в приемное отделение, ему сделали диагностику, если нужно - отвезли в операционную", - пояснил главврач.

Кроме того, сегодня в Минске прошло традиционное совещание по вопросам работы в условиях COVID-19. В разговоре со специалистами Наталья Кочанова затронула вопросы вакцинации на предприятиях и иммунизации пожилых людей. Помимо этого, поднимались темы, связанные с наличием лекарственных средств и работой высокотехнологичного оборудования.-0-

Михаил Назарчук

Дмитрий Пиневич

Фото Николая Петрова и Павла Орловского