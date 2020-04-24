Строительство мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе завершается

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершающие штрихи в облик мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола в Светлогорском районе внесет трудовой десант на республиканском субботнике 25 апреля. Открытие мемориала станет одним из важных мероприятий областной программы к 75-летию Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский.

На субботник выйдут руководство области, актив БРСМ, работники Гомельского домостроительного комбината. "Фронт работ определен: выравнивание грунта, высадка растений, укладка тротуарной плитки, благоустройство территории", - рассказал Денис Езерский. Будут выставляться по местам десять каменных скульптур, созданных белорусскими мастерами на тематическом пленэре в прошлом году.

"Каждый человек, кто выйдет завтра на субботник в любой точке нашей страны, будет причастен к строительству комплекса. Ведь часть заработанных средств традиционно направят на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще часть - на мемориал на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе", - отметил начальник главного управления. Он напомнил, что объект строится не за средства бюджета. "Это полностью деньги, которые перечисляли люди, предприятия, организации. Весомая сумма - результат областного субботника, который прошел в регионе в феврале", - добавил собеседник.

По его словам, основные элементы комплекса уже установлены, смонтированы. "Работы в стадии завершения, и строители заслуживают отдельных слов благодарности. Они взяли на себя повышенные обязательства сдать объект в короткие сроки. Работали без выходных и долгих перерывов", - заметил Денис Езерский.

Вопрос о создании комплекса в деревне Ола озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа Института "Гомельгражданпроект". Композиционно проект включает три основных блока: входную группу, пешеходный маршрут, мемориальную зону. Пешеходный маршрут проложен по некогда существовавшей улице деревни. На местах, где были дома, - их символические остовы, обелиски с силуэтами людей. На мемориальной площади - братская могила, звонница с колоколами, стела с набатным колоколом.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. В деревне погибли почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны Ола не возродилась.-0-