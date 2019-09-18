Строительство нового азотного комплекса в "Гродно Азот" планируют начать в 2020 году

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" планируют начать в 2020 году, рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Сейчас происходит процедура выбора инвестора, генподрядчика. Конкурс проводит концерн "Белнефтехим" и руководство ОАО "Гродно Азот". Желающие есть как с Запада, так и с Востока. Надеемся, что эти вопросы будут окончательно решены в этом году, чтобы в следующем начинать уже конкретную реализацию этого крупного проекта. Его стоимость - более $1 млрд", - сказал Владимир Кравцов.

Он также затронул тему строительства Белорусской АЭС вблизи Островца. "Работы по первому энергоблоку близятся к финишу: там уже идут пусконаладочные работы, испытания различных узлов, технологий. Пока руководство генподрядчика декларирует, что они в установленные сроки обеспечат завершение строительства первого энергоблока атомной станции", - проинформировал он.

Кроме того, председатель Гродненского облисполкома рассказал о развитии бизнеса в регионе и иностранных инвестициях. "В Гродненской области активно работает литовский и польский капитал. В регионе более 100 предприятий и организаций с польским капиталом, и с каждым годом их становится больше. Их привлекают условия, инженерно-транспортная инфраструктура. По всей области расположены участки особой экономической зоны с особыми экономическими условиями, - отметил он. - У нас есть хорошая традиция участия в трансграничных программах Европейского союза. Там одно условие: мы должны идти в эти программы вместе с соседом - из Польши, Литвы, Латвии. В этом году мы реализуем свыше 60 совместных проектов с соседями на сумму более 30 млн евро. Примерно 4 млн евро - гранты на дороги".-0-