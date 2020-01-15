Строительство новой объездной дороги начнут в Могилеве в этом месяце

15 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. К строительству новой объездной дороги, дублирующей трассу "улица Якубовского - Загородное шоссе", приступят в Могилеве уже в этом месяце. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Финансирование будет осуществляться за счет кредитных ресурсов Банка развития Беларуси. Новая дорога поможет облегчить дорожную ситуацию в городе и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и улицы Космонавтов, минуя улицу Якубовского. Потом она продлится дальше - до проспекта Шмидта, в сторону "Могилевхимволокно". Это позволит проезжать Могилев почти по касательной, объезжая центр города", - рассказал Леонид Заяц.

Строительство дороги будет проводиться в несколько этапов. Сейчас сносятся здания и конструкции, готовится строительная площадка. Как отметил председатель Могилевского облисполкома, на 2020 год объем средств запланирован в сумме почти Br39 млн. Всего на строительство трассы-дублера необходимо около Br100 млн. Сдать объект планируется в 2021 году.

Заказчик по строительству объекта - КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством". Генеральный подрядчик - ОАО "Дорожно-строительный трест №3".-0-