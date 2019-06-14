Строительство областного онкодиспансера в Гродно планируют начать до конца лета

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно уже в ближайшие месяцы начнется строительство областного онкологического диспансера. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова.
Под онкодиспансер будет реконструирован комплекс зданий городской больницы №3. Уже прошел экспертизу проект на архитектурную часть. Заканчивается подготовка строительного проекта первой очереди.
"Также в ближайшее время начнутся торги по выбору подрядной организации. Планируется, что строительные работы начнутся в августе", - рассказала Елена Кроткова. Стоимость работ первой очереди составит около Br44 млн. На этот год запланированы подготовительные работы и подведение инженерных сетей.
В рамках первой очереди будет построен радиологический корпус - это наиболее трудоемкая в плане работ, дорогостоящая часть онкологического комплекса.
"Этот объект очень важен для региона. Ведь Гродненская область сегодня единственная в стране, где нет возможности осуществлять лучевую терапию. За этой помощью жители региона обращаются в Минск и Брест", - отметила Елена Кроткова. Причем специализированную помощь можно будет оказывать независимо от хода работ по другим очередям объекта.
Одновременно идет подготовка пакетов документов для заключения кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития. В апреле 2019 года в Беларуси побывала экспертная комиссия фонда. Заключены предварительные соглашения. Планируется, что договор будет подписан в ноябре.
Вопрос о строительстве онкологического диспансера поступил от одного из жителей Гродно для "Большого разговора с Президентом". Накануне информагентство БЕЛТА провело акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах.-0-
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