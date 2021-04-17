Строительство онкологического диспансера в Гродно идет по плану - Караник

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство онкологического диспансера в Гродно идет согласно графику. Ввод первой очереди запланирован на 2021 год. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время республиканского субботника представители Гродненского облисполкома трудились на одном из самых важных социальных объектов региона. В Гродно активно идет реконструкция городской больницы №3 под областной онкологический диспансер. Руководство облисполкома было задействовано на бетонных работах одного из корпусов будущей клиники.

"Очень важно вложить частичку своего труда в это уникальное и такое необходимое региону сооружение. Ввод его в эксплуатацию улучшит возможности наших врачей-онкологов. Стройка идет по плану, финансирование обеспечено в полном объеме. Первая очередь, радиологический корпус, будет введена в эксплуатацию уже в этом году", - отметил Владимир Караник. Остальные корпуса должны по плану вводиться последовательно в 2023-2025 годах.

"У строителей есть понимание, насколько важен объект. Поэтому хирургический корпус попробуем ввести раньше запланированного - в 2022 году", - подчеркнул Владимир Караник. Новый медицинский центр будет отвечать самым высоким требованиям. Его оснастят высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, будут созданы достойные условия для персонала и пациентов.

Присоединился к трудовой акции и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. "Принимаю участие в субботниках постоянно еще с юного возраста. Считаю, что это хорошая традиция. Совместный труд на благо общества, города и страны объединяет и сплачивает", - подчеркнул он.

Участие в субботнике принимают около 300 тыс. жителей Гродненской области. Трудовой десант высадился не только на стройках. Во время субботника приводятся в порядок объекты и территория населенных пунктов. В центре внимания историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Во время субботника активно в регионе высаживали деревья, закладывали новые сады, парки и аллеи.

"Весна - время обновления природы. И после зимы по традиции все моют окна, убирают во дворе, приводят свой дом в порядок. А Беларусь - это же наш общий дом. Поэтому я рад, что столько неравнодушных людей вышли для того, чтобы подправить все после зимы", - отметил Владимир Караник.

Область планирует заработать на субботнике порядка Br750 тыс. Половину заработанных средств направят Минздраву. Они будут использованы на укрепление материально-технической базы, покупку необходимого медоборудования, а также частичное финансирование закупки вакцины от коронавируса. Вторая половина останется в распоряжении облисполкома. Эти деньги планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.-0-

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