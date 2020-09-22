Строительство, подготовка к зиме и школьное питание - на особом контроле руководства Минска

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания обозначил ряд вопросов, требующих особого внимания городских служб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По итогам посещения предприятия "МАПИД" главой государства перед строительной отраслью столицы поставлен ряд задач. Предстоит подготовить план мероприятий по их выполнению. Речь идет о развитии усадебной застройки, загрузке строительных предприятий, обеспечении их участками для возведения объектов.

Что касается подготовки к зиме, то все ЖЭУ Минска уже получили паспорта готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду. Товарищества собственников и ЖСПК должны завершить этот процесс до конца недели. Необходимо проконтролировать, все ли работы по подготовке жилья к зиме выполнены в полном объеме, а также обеспечить своевременное окончание ремонта теплотрасс. Должны быть обозначены крайние сроки выполнения работ на инженерных сетях, чтобы столица не оставалась в раскопках круглый год.

В рамках осеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению Минска необходимо навести порядок в промышленных массивах, таких как, например, район улицы Селицкого, Стебенева.

Кроме того, особое внимание следует уделить качеству питания учащихся. Предстоит оценить ассортимент блюд, если необходимо расширить его. Стоит задача также проанализировать загрузку музыкальных, художественных и других творческих кружков и секций. Необходимо оценить востребованность каждого творческого направления и актуальность существующих программ обучения.-0-