Строительство поликлиник и учебных учреждений - какие темы звучали на диалоговой площадке в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные проблемы и вопросы столицы обсудили во время диалоговой площадки, которая прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На встрече председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев совместно с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь обсудили актуальные проблемы столицы и вопросы, которые волнуют ее жителей.

"Знаю, что население беспокоят многие темы. Хочу услышать о конкретных вопросах, чтобы их решить, ведь наша общая задача - сделать город комфортным для проживания, - обратился к депутатам Владимир Кухарев. - Надо работать над тем, чтобы население имело доступ к необходимым социальными объектам и получало качественные услуги. Все проблемы, которые есть в этих направлениях, должны решаться быстро. Им нельзя позволять разрастаться".

Глава города сделал акцент на том, что важно слышать предложения по развитию столицы от людей всех возрастов, чтобы делать город лучше во всех возможных направлениях. "И молодежь, и люди трудоспособного возраста, и пенсионеры имеют значимость. Им есть что предложить, и все их советы должны быть услышаны", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Во время встречи депутаты озвучили различные вопросы, которые волнуют их избирателей. Темы строительства поликлиник и учебных учреждений, их ремонт стали основными предметами для обсуждения. Также озвучивали на встрече более узкие проблемы, решение которых волнует горожан. Так, жители Фрунзенского района нуждаются в наведении порядка в лесопарке "Медвежино". Помимо этого, население этой части города беспокоит выбор площадки для строительства мусоросжигательного завода. "Моих избирателей очень волнует возведение мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ-4. Все понимают, что он необходим, но важно определить такую площадку, которая устроит всех. Нельзя, чтобы завод наносил дискомфорт или вред жителям города, поэтому надо найти баланс. Нельзя, чтобы вопросы качества жизни отходили на задний план", - рассказала о проблемах Каменногорского избирательного округа № 101 депутат Анна Старовойтова. Председатель Мингорисполкома отметил, что строительство завода волнует многих минчан, поэтому вопрос с определением площадки будут решать.

"Все проблемы для депутатов важны. Нет мелких. Один из волнующих вопросов жителей Московского района - это перевод водоснабжения на подземные источники. Также есть пожелания от молодежи: ребятам не хватает мест для занятий спортом, в частности - площадок для паркура", - озвучила актуальные проблемы Есенинского избирательного округа №100 депутат Оксана Гайдук.

По данным вопросам и другим темам в ходе встречи были даны разъяснения. Все ситуации, которые вызывают у жителей столицы беспокойство, будут планомерно решаться.-0-

Фото Егора Павлющика