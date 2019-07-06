Строительство самого крупного детского сада в Витебске начнется до конца года

6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Строительство самого крупного детского сада в Витебске планируют начать до конца года. Об этом сообщил сегодня мэр Витебска Виктор Николайкин во время проведения председателем облисполкома Николаем Шерстневым прямой телефонной линии с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о новом объекте была озвучена после звонка жительницы областного центра, которая обратилась с проблемой устройства внуков в детский сад в микрорайоне Билево. В этом году в него приняли более ста малышей. На очереди нуждающихся состоят 655 детей с этой округи, что в значительной степени превышает мощности действующего, открытого несколько лет назад здесь, садика. Зачисление в него с учетом острой потребности местных жителей ведется строго в соответствии с нормами законодательства. Многим родителям предлагаются альтернативные варианты по городу.

Решением проблемы городские власти занимаются: принято решение о возведении в Билево еще одного дошкольного учреждения образования, которое будет представлять собой единый комплекс из трех детских садов. "Это будет крупнейший детский сад в областном центре", - подчеркнул Виктор Николайкин. Единый комплекс будет состоять из трех детских садов на 560 мест и пристройки начальной школы на 400 мест, которую можно будет использовать под детсад или начальную школу в зависимости от потребностей.

Уже определена проектная организация. Работа над проектно-сметной документацией идет. "Думаю, к концу года мы будем готовы начинать строительство", - добавил Виктор Николайкин. Предварительная стоимость объекта - Br20 млн. Финансирование планируется осуществлять за счет средств Банка развития.

Всего на прямую линию с председателем Витебского облисполкома сегодня поступило около 40 обращений, наибольшее количество - из Витебска, Орши, Витебского и Оршанского районов.-0-