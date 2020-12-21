Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря Регионы
18:14 Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3% Экономика
18:13 Уголовное дело возбуждено в отношении членов КС по факту создания экстремистского формирования Происшествия
18:12 Беларусь получит первый транш российского кредита в размере $0,5 млрд до конца года Экономика
18:07 Караник и Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени Президент
18:01 БУТБ рассчитывает в 2021 году начать торги для экспорта пиломатериалов в Египет Экономика
17:56 Около 30 тыс. объектов станут полностью доступными для инвалидов к 2025 году Общество
17:51 Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400 Экономика
17:48 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
17:42 Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ введут в 2021 году Экономика
17:35 Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году Регионы
17:32 Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза Общество
17:24 Возможности БУТБ презентовали в Египте Экономика
17:24 Двое минчан пытались ночью заблокировать движение на дороге Происшествия
17:19 Запас СИЗов в медучреждениях Брестской области и Минска увеличился - отраслевой профсоюз Регионы
17:17 Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году Экономика
17:12 Интернет-мошенник из Гомеля обманывал нумизматов Происшествия
17:01 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Астапенко Происшествия
16:47 В Витебске завершено расследование дела о мошенничестве при продаже автомобилей Происшествия
16:46 Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире Общество
16:40 БМЗ освоил выпуск новых видов проволоки для рукавов высокого давления Экономика
16:39 Нацбанк продлил на год ТК Банку приостановку лицензии на привлечение вкладов физлиц Экономика
16:28 Профсоюзные елки для детей из Минской области пройдут 22 и 24 декабря в Минске Регионы
16:27 В России разорились около 40% рестораторов В мире
16:22 Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января Экономика
16:14 Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения Регионы
16:07 Мужчина повредил такси, останавливая уезжающих подруг Происшествия
15:56 Праздничные народные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе Регионы
15:55 ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости Общество
15:46 Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР Политика
Все новости
Все новости
Регионы
21 декабря 2020, 17:35

Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Строительство трудовых мастерских при отделении дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Лепельского района планируют завершить летом 2021 года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением Зинаида Симако.

Сейчас в новом здании, где будут располагаться кулинарная и садоводческие мастерские, возведены стены. До конца года завершат укладку кровли. "Здание строится по немецкой технологии из экологичных материалов. Мастерские начнут работать следующим летом. Мы рассчитываем задействовать в них людей с инвалидностью, которые будут работать в том числе инструкторами по трудовой терапии. То есть они станут наставниками для таких же людей с ограниченными возможностями", - рассказал Зинаида Симако. Источниками финансирования строительства являются районный бюджет и безвозмездная иностранная помощь.

Кулинарная мастерская будет своеобразной кофейней. Здесь люди с инвалидностью научатся варить ароматный кофе, выпекать пышные пончики и готовить сытную пиццу. Эти лакомства войдут в ежедневный рацион подопечных отделения. Также посетители отделения смогут работать в качестве бариста и предлагать выпускаемую в мастерской продукцию в мини-кафе. В кафе оборудуют отдельный вход, и оно будет доступно для любого жителя райцентра. Кроме адаптации и трудовой терапии для инвалидов, деятельность мастерской позволит пополнить бюджет ТЦСОН.

В садоводческой трудовой мастерской на 10 сотках, прилегающих к зданию, будут выращивать овощи и зелень. Также здесь установят 3 поликарбонатные теплицы для особо привередливых культур. Излишки витаминной продукции в будущем смогут реализовывать населению.

В мастерских планируют 4 рабочих места для посетителей отделения дневного пребывания инвалидов. Уже сегодня в отделении трудятся трое подопечных на должностях руководителя кружка, соцработника и работника по обслуживанию здания. "Всего в районе 878 человек с инвалидностью. Наше отделение посещают только те, у кого первая и вторая группы инвалидности", - подчеркнула Зинаида Симако.

По ее словам, в следующем году приступят к строительству так называемого дома совместного проживания. Это будет центр социальной адаптации, реабилитации, проживания, обучения инвалидов и временного приюта. Он предназначен для людей с инвалидностью из других регионов, которые приедут для получения трудовой терапии в отделение дневного пребывания. Они смогут посещать не только кулинарную и садоводческую мастерские. Трудотерапия для них будет доступна еще в пяти аналогичных: швейной, по растениеводству, изготовлению изделий из бисера и бумажных трубочек, свечей и мыла, сувенирной продукции (кукол, браслетов, мотанок) с национальной символикой.

Важный для ТЦСОН и людей с ограниченными возможностями объект введут в строй в 2022 году. На его строительство и возведение кулинарной и садоводческих мастерских выделено больше 330 тыс. евро спонсорской иностранной помощи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвалиды Лепель строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря
Фото из архива Запас СИЗов в медучреждениях Брестской области и Минска увеличился - отраслевой профсоюз
Фото из архива Профсоюзные елки для детей из Минской области пройдут 22 и 24 декабря в Минске
Владимир Кухарев. Фото из архива Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения
Фото из архива Праздничные народные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе
Фото из архива Акция "Наши дети" создает праздничное настроение всем участникам - депутат
Главное
Александр Лукашенко Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко
Лукашенко: в Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир
Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета
Акция! Акция! Акция! Квартиры от 2 000 рублей за метр! Рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире
Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до Br400
Андрейченко: попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против СГ
В Беларуси к концу недели похолодает
Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой - Минобороны
Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения
ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости
Беларусь выступает за консолидацию международных усилий в борьбе с контрафактом
Добро пожаловать в "Квебек"! В Minsk World новоселья – и рождественская акция на недвижимость!
Витебская область присоединилась к проекту "Память сердца"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.