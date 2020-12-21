Строительство трудовых мастерских при Лепельском ТЦСОН завершится в 2021 году

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Строительство трудовых мастерских при отделении дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Лепельского района планируют завершить летом 2021 года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением Зинаида Симако.

Сейчас в новом здании, где будут располагаться кулинарная и садоводческие мастерские, возведены стены. До конца года завершат укладку кровли. "Здание строится по немецкой технологии из экологичных материалов. Мастерские начнут работать следующим летом. Мы рассчитываем задействовать в них людей с инвалидностью, которые будут работать в том числе инструкторами по трудовой терапии. То есть они станут наставниками для таких же людей с ограниченными возможностями", - рассказал Зинаида Симако. Источниками финансирования строительства являются районный бюджет и безвозмездная иностранная помощь.

Кулинарная мастерская будет своеобразной кофейней. Здесь люди с инвалидностью научатся варить ароматный кофе, выпекать пышные пончики и готовить сытную пиццу. Эти лакомства войдут в ежедневный рацион подопечных отделения. Также посетители отделения смогут работать в качестве бариста и предлагать выпускаемую в мастерской продукцию в мини-кафе. В кафе оборудуют отдельный вход, и оно будет доступно для любого жителя райцентра. Кроме адаптации и трудовой терапии для инвалидов, деятельность мастерской позволит пополнить бюджет ТЦСОН.

В садоводческой трудовой мастерской на 10 сотках, прилегающих к зданию, будут выращивать овощи и зелень. Также здесь установят 3 поликарбонатные теплицы для особо привередливых культур. Излишки витаминной продукции в будущем смогут реализовывать населению.

В мастерских планируют 4 рабочих места для посетителей отделения дневного пребывания инвалидов. Уже сегодня в отделении трудятся трое подопечных на должностях руководителя кружка, соцработника и работника по обслуживанию здания. "Всего в районе 878 человек с инвалидностью. Наше отделение посещают только те, у кого первая и вторая группы инвалидности", - подчеркнула Зинаида Симако.

По ее словам, в следующем году приступят к строительству так называемого дома совместного проживания. Это будет центр социальной адаптации, реабилитации, проживания, обучения инвалидов и временного приюта. Он предназначен для людей с инвалидностью из других регионов, которые приедут для получения трудовой терапии в отделение дневного пребывания. Они смогут посещать не только кулинарную и садоводческую мастерские. Трудотерапия для них будет доступна еще в пяти аналогичных: швейной, по растениеводству, изготовлению изделий из бисера и бумажных трубочек, свечей и мыла, сувенирной продукции (кукол, браслетов, мотанок) с национальной символикой.

Важный для ТЦСОН и людей с ограниченными возможностями объект введут в строй в 2022 году. На его строительство и возведение кулинарной и садоводческих мастерских выделено больше 330 тыс. евро спонсорской иностранной помощи.-0-