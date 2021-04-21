Строительство центра патриотического воспитания в Брестской крепости планируют начать в 2022 году

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости планируется начать в 2022 году. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Юрий Шулейко во время приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к Юрию Шулейко записался редактор одного из региональных интернет-порталов. Он затронул тему популяризации Брестской крепости. На его взгляд, о мемориальном комплексе стоит делать больше мультимедийного контента, размещать его в том числе в социальных сетях. Мужчина предложил реализовать один из проектов, чтобы привлечь еще больше внимания туристов к достопримечательности.

Юрий Шулейко отметил, что этот вопрос стоит решить с директором мемориального комплекса, представителями Брестского областного и городского исполкомов. "Изюминка здесь есть. Тем более, буквально вчера обсуждали большой проект, реализация которого может начаться ориентировочно в 2022 году, - строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Первая часть уже функционирует, но в усеченном варианте. Если поэтапно выведем его на масштабный военно-патриотический лагерь, то он станет хорошей основой для ознакомления детей с историей", - отметил губернатор.

Денис Марук

Свою проблему озвучила родитель-воспитатель детского дома семейного типа из города Высокое Каменецкого района. Женщина попросила заасфальтировать часть дворовой территории. Эти работы предусмотрены проектом, но не были вовремя выполнены. Председатель облисполкома ответил лаконично: "В ближайшее время дворовая территория будет заасфальтирована. Прекратятся дожди - вопрос будет решен. Я уже дал поручение".

Также Юрий Шулейко встретился с жильцами дома бакенщика. Казалось бы, живут на берегу реки Мухавец в живописном месте, но без удобств, качество питьевой воды желает лучшего. Собственники дома - две из трех семей - просят найти возможность для их переселения, чтобы улучшить условия проживания. "Нужно юридически правильно подойти к этому вопросу, его моментально не решить. Вы не останетесь брошенными. Нужно обсудить со специалистами и учесть все моменты, которые могут быть приняты для основания по отселению", - пояснил Юрий Шулейко. Также он поручил наладить подвоз питьевой воды жильцам дома.

Представители еврейской общины на приеме подняли тему строительства в Бресте лапидария. Вопрос для города не новый, но проект пока не удается реализовать. "Нужно прийти к общему знаменателю. Предлагаю пригласить уполномоченного по делам религий и национальностей, других заинтересованных, обсудить общую концепцию и определиться с приоритетами. Нужно организовать штаб и принять окончательное решение по лапидарию", - резюмировал председатель облисполкома.-0-

Борис Брук и Арутур Лившиц

Фото Вадима Якубёнка