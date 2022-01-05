Строительство жилья для многодетных, дорожная безопасность: Крупко провел прием граждан

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы строительства жилья для многодетных семей, инициативы по повышению безопасности дорожного движения обсуждались на приеме граждан, который провел сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Многодетная семья из Климовки Гомельского района получила для строительства дома в деревне участок, однако коммуникаций на нем пока нет. Сельчане переживают, как возводить дом. Председатель райисполкома Сергей Ермолицкий разъяснил, что на 2022 год запланирована разработка ПСД на строительство сетей коммуникаций, в 2023-м здесь будет район индивидуальной застройки, в том числе для многодетных семей. "Планируется 106 участков. Они востребованы", - уточнил он.

Губернатор подчеркнул: белорусское государство оказывает разноплановую поддержку многодетным семьям. Вопрос заявителей взяли на особый контроль.

Инициативы по повышению безопасности дорожного движения в Гомельском регионе предложил на приеме житель областного центра. Свои идеи он отразил в плане. Так, по мнению мужчины, большой резерв - работа с отделом принудительного исполнения, когда будут ограничивать права управления транспортом должников, не уплачивающих штрафы. "Большая проблема - бесправники. Их лишают прав, но они продолжают быть участниками движения", - обратил внимание горожанин. Его видение: при знании выездов, обычного пути движения бесправников можно заранее пресекать нарушения, в том числе и с помощью дружинников. "Это точечная работа, но реальная", - заявил он.

Главной проблемой мужчина считает неправопослушное поведение граждан. Он убежден, что люди должны перестать спокойно относиться к тому, что нарушаются ПДД. Например, по мнению гомельчанина, можно кратно повысить выявляемость нарушений, если данные видеорегистраторов люди будут активнее передавать в ГАИ.

Иван Крупко отметил, что предложения будут изучены, однако нужно концептуально выработать подходы, которые будут предложены обществу.

Пенсионерка, проживающая по ул. Красный Маяк в Гомеле, не может зарегистрировать участок из-за разногласий с соседями по земельным границам. По словам горожанки, у прежних соседей был забор-сетка. Нынешние поставили бетонный, вплотную подойдя к сараю заявительницы и заступив на ее территорию. "Сарай расковыряли, он рушится", - утверждает гомельчанка.

Председатель горисполкома Петр Кириченко обратил внимание, что специалисты выезжали на место и выявили расхождения границы у обеих сторон, но, как определено инструкцией, имеющиеся заступы считаются несущественными. Есть два пути: либо соседи договариваются, либо вопрос решается в суде.

Просьбу членов садоводческих товариществ в Гомельском районе - сделать асфальтобетонное покрытие дороги между деревней Грабовка и поселком Баштан - высказала гомельчанка. По словам пенсионерки, к садоводческим товариществам ведут три дороги. Из них названная самая короткая - 2 км 419 м. Однако по ней невозможно проехать, отметила пенсионерка.

Дорога находится на балансе одного из ДРСУ. Как уточнил генеральный директор "Гомельоблдорстроя" Игорь Кравченко, ее участки ремонтировались, при необходимости проводится грейдирование. Основные пользователи дороги - дачники, интенсивность - 76 автомобилей в сутки.

Иван Крупко поручил службам проанализировать ситуацию, промониторить участок в течение нынешнего года. "Асфальтирование на этот год не предусмотрено. Посмотрим ситуацию и затем примем решение, нужен там асфальт или нет", - сказал он.

Гомельчанин Михаил Хильман презентовал на приеме свои книги о военных событиях "Разведчики" и "В огне борьбы". Также он предложил открыть в Житковичах памятник военным разведчикам.

Поднимались на приеме и другие темы. Каждую из них детально проработают специалисты.-0-