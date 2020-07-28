Строительство жилья и развитие транспортного сообщения: Сивак ответил на вопросы работников "БелОМО"

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак посетил сегодня ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО" и встретился с трудовым коллективом. Мэр ответил на вопросы работников по поводу улучшения жилищных условий, развития транспортного сообщения некоторых микрорайонов столицы и дал советы по развитию предприятия, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Тelegram-канале "Минск. Официально".

Анатолий Сивак ознакомился с выпускаемой продукцией завода. Холдинг специализируется на разработке, конструировании и производстве лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов и систем.

Начальник конструкторского бюро проектирования форм Андрей Шкуратенко заметил, что на предприятии очень остро стоит вопрос жилья для сотрудников. В заводской очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий сейчас состоят более 400 человек (всего на заводе трудятся примерно 2,5 тыс. работников), много молодых семей и многодетных. "Мэр пообещал, что в домах, которые будут возводить государственные застройщики, предусмотрят квоту и для наших очередников, в первую очередь для семей, воспитывающих трех и более детей, - заметил сотрудник предприятия. - В качестве первой волны поддержки нам предложат 30 квартир. Работа в этом направлении, по словам председателя Мингорисполкома, начнется в четвертом квартале нынешнего года. Его ответ вселил в нас надежду, дал дополнительный стимул работать. В целом общение было приятным, конструктивным, ни на один наш вопрос в ответ не прозвучало негатива, все поднятые проблемы взяты на карандаш.

Ведущий инженер-технолог службы главного технолога Наталья Григорьева как житель микрорайона Лебяжий подняла проблему его транспортного сообщения. "Район уже прилично застроен и возведение жилья продолжается, а с центром города напрямую нас связывает только автобусный маршрут №73. Мэр обещал, что этот вопрос будет проработан и транспортную логистику выстроят. Впечатления от встречи остались приятные. Чувствуется, что председатель Мингорисполкома опытный человек, разбирается в тех вопросах, которые ему задают", - поделилась участница встречи.

Начальник технологического бюро инструментального производства Николай Лобач живет в Шабанах, поэтому его семью интересует судьба школы №210, которую закрыли еще в 2017 году из-за аварийности здания, а учеников и педагогов распределили по соседним учреждениям образования. "Председатель Мингорисполкома пообещал, что решение по этому объекту будет принято в течение 10 дней и, скорее всего, школу все-таки отремонтируют. Еще один вопрос - о продлении Автозаводской линии метро до Шабанов. Отвечая на него, Анатолий Александрович выразил мнение, что метро там напрашивается, особенно с учетом того, что ожидается дальнейшая застройка жильем этой части города", - рассказал начальник технологического бюро.

Помимо этого председатель Мингорисполкома дал сотрудникам предприятия рекомендации, как повысить конкурентоспособность продукции, в каком направлении развиваться. Также мэр заверил, что холдинг может рассчитывать на материальную поддержку из инновационного фонда Мингорисполкома, если решит развивать производство в инновационном направлении.-0-